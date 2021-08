Plataforma Nube oferece cursos gratuitos de capacitação profissional

Ao concluir as capacitações, os alunos podem emitir certificado individual para cada uma delas

Cursos gratuitos e on-line direcionados ao desenvolvimento da carreira, preparação para processos seletivos ou para turbinar o currículo estão sendo oferecidos pela plataforma Nube, uma das mais utilizadas por estudantes que procuram por vagas de estágios em todo o país.

As especializações oferecidas valem como atividades complementares, exigidas em algumas faculdades como carga horária obrigatória durante a graduação. Para participar, os interessados devem acessar a plataforma: http://www.nube.com.br/cursos-gratuitos e se inscrever gratuitamente.

Não há um período específico para concluir as formações, que possuem, em média, cinco horas de aulas. Ao concluir as capacitações, os alunos podem emitir certificado individual para cada uma delas.

Fundado em 1998, o Nube conecta mais de 12 mil empresas a possíveis estagiários e possui 6,4 milhões de currículos de jovens cadastrados.

Confira, abaixo, as opções de cursos disponíveis:

Como elaborar um currículo

O curso “Como elaborar um Currículo” tem como objetivo ensinar a fazer um bom currículo. Nele é possível aprender a valorizar as principais informações, tornando o currículo mais competitivo no mercado de trabalho. Os conteúdos são apresentados em quatro módulos com cinco horas de duração no total.

Tenha sucesso em processos seletivos

O curso “Tenha sucesso em Processos Seletivos” busca facilitar a entrada dos estagiários no mercado de trabalho, por meio de dicas assertivas e exercícios teóricos. São abordados temas como: aprender a enfrentar processos seletivos sem medos, e melhor, podendo conquistar a vaga de interesse. Vale certificado de cinco horas complementares. O curso está organizado em seis módulos, de modo a apresentar um novo conceito em cada etapa

Como administrar seu tempo

O curso “Como Administrar seu Tempo” tem o objetivo principal de abordar conteúdos que possibilitem ao aluno o conhecimento da sua rotina, abordar técnicas de planejamento e refletir sobre as vantagens da administração do tempo. Ao concluí-lo, o aluno recebe um certificado de cinco horas complementares.

Marketing pessoal: sua imagem é você

A formação é ideal para a construção da imagem profissional e tem como objetivo principal potencializar o sucesso do estudante no início da carreira profissional. São abordados conceitos gerais sobre Marketing e dicas sobre o comportamento em redes sociais, postura verbal, vestimenta e outros aspectos pessoais. Ao concluir o curso, o aluno tem direito a um certificado de três horas complementares.

Falar em público: encare esse desafio

O objetivo do curso “Falar em Público: encare esse desafio” é estimular a superação da dificuldade de comunicação frente a outras pessoas. Nele, o estudante contará com dicas para desenvolver apresentações mais atraentes, aprimorar a habilidade de expressão e incentivar a busca contínua por técnicas eficazes de discurso. O certificado é de cinco horas complementares, entregue ao final do curso.

Gestão de carreira

O curso “Gestão de Carreira” tem como objetivo apontar os caminhos para você descobrir suas aptidões e estabelecer objetivos, identificando os passos para planejar e desenvolver sua carreira de modo eficaz. Vale certificado de horas complementares de três horas. O curso está organizado em cinco módulos, com o intuito de apresentar um novo conceito em cada etapa.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil