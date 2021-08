Encceja 2020 é realizado neste final de semana

Inep orienta que pessoas com sintomas de Covid-19 peçam reaplicação das provas

Cerca de 1,6 milhão de inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 devem fazer as provas no próximo domingo (29). Os participantes buscam a certificação dos ensinos fundamental ou médio.

A prova é gratuita e voluntária para qualquer pessoa interessada em pleitear esses diplomas por não ter conseguido na idade adequada. Do total de inscritos, 301.438 buscam a certificação para o ensino fundamental e 1.328.608 para o ensino médio.

O exame será aplicado nos turnos da manhã e da tarde, nos horários de 9h às 13h e de 15h30 às 20h30. Os participantes já podem conferir os locais de provas no Cartão de Confirmação, que se encontra disponível no sistema Encceja, seguindo o passo a passo. Além do local, no documento também está registrado outras informações como o número de inscrição, data e horário da prova.

O Encceja é constituído de quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação. Para o ensino fundamental, as disciplinas são: ciências naturais; matemática; língua portuguesa; língua estrangeira moderna; artes; educação física e redação; história e geografia. Já para o ensino médio, as disciplinas vistas nas provas são: ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; e ciências humanas e suas tecnologias.

Reaplicação

Para os participantes que apresentarem sintomas da Covid-19 ou outras doenças contagiosas no dia da prova, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orienta que não compareçam ao local de provas e solicitem a reaplicação do exame até as 12h de sexta-feira (27), por meio do Sistema Encceja, mediante comprovação da condição de saúde.

Podem entrar com o pedido de reaplicação pessoas que apresentaram sintomas de Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa prevista no edital como coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola ou varicela. Os casos serão analisados individualmente pelo Inep e os resultados serão divulgados no sábado (28), no sistema do exame.

A reaplicação ocorrerá nas mesmas datas de aplicação do Encceja para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa 2020: 13 e 14 de outubro de 2021.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil