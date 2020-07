Pontos de encontro comunitários são reformados no Gama

Programa fica na cidade até 13 de julho e promove uma série de melhorias para os moradores

Os moradores do Gama vão ganhar equipamentos de esporte e lazer praticamente novos quando acabar a pandemia do novo coronavírus. A administração regional e o GDF Presente estão revitalizando os pontos de encontro comunitário (PECs) da cidade. Atualmente, eles estão interditados por causa das medidas de isolamento social para combater o novo vírus.

Ao todo, a manutenção será feita em nove PECs. O trabalho já foi realizado em sete equipamentos nos setores Sul e Oeste. Os PECs da Praça Eusébio (nas proximidades do terminal do BRT), e da Praça 1, do Setor Leste, também estão na lista para receber os serviços..

Segundo a administradora do Gama, Joseane Araújo, primeiro as peças quebradas estão sendo trocadas e, depois, as academias receberão pintura nova. “Ao todo, temos 42 PECs que estão sempre cheias. A população do Gama gosta muito de esportes. Estamos aproveitando esse momento em que elas não estão sendo usadas para fazer essa revitalização”, afirma. O Polo Sul do GDF Presente também tapou os buracos do conjunto F do Setor Sul da cidade e agora está mais fácil trafegar pelo local. Segundo o coordenador do polo, Germano Guedes, a via estava bem danificada e, com o serviço de tapa-buracos, foi possível melhorar as condições de tráfego da rua. “A comunidade solicitava bastante a revitalização do local”, disse Joseane Araújo.

Equipes do programa e funcionários da Administração Regional do Gama também estão pintando os meios-fios na entrada da cidade e, atendendo a uma demanda da comunidade, estão construindo um estacionamento com 20 vagas para carros em uma área de terra na quadra 21 do Setor Oeste. “O GDF Presente estará no Gama até o dia 13 de julho e várias obras serão feitas até lá. São essas pequenas operações que melhoram a qualidade de vida dos nossos moradores”, afirmou a administradora regional



Equipes do GDF Presente no Gama. Foto/Agência Brasília



* Com informações da Agência Brasília – 30/06/2020