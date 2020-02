Profissões do futuro podem gerar mais de 1 mi de empregos em 2020

Uma projeção positiva para o mercado de trabalho em 2020 aponta 1,7 milhão de novas oportunidades empregatícias. A análise foi divulgada com base no relatório “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy”, resultado de uma parceria do New Metrics CoLab, do Fórum Econômico Mundial, com cientistas de dados .

A previsão foi discutida no Fórum Econômico Mundial, que debateu sobre as profissões do futuro. Além disso, a pesquisa prevê que até 2022 sejam criados 6,1 milhões de empregos.

Embora o resultado da análise seja uma lista de 96 profissões , que podem ser conferidas na íntegra no site do Fórum , algumas terão um crescimento mais acelerado e com maior volume de vagas, enquanto outras terão um volume menor.

Confira, abaixo, as cinco principais profissões do futuro, por área, indicadas pelo “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy”:

Saúde

1. Especialista em Transcrição Médica

2. Assessor de Terapia Física

3. Terapeuta de Radiação

4. Treinador atlético

5. Preparador de Equipamentos Médicos

Dados e Inteligência Artificial

1. Especialista em Inteligência Artificial

2. Cientista de Dados

3. Engenheiro de Dados

4. Desenvolvedor de Big Data

5. Analista de Dados

Engenharia e Computação em Nuvem

1. Engenheiro de Estabilidade de Site

2. Desenvolvedor Python

3. Desenvolvedor Full Stack

4. Desenvolvedor Javascript

5. Desenvolvedor Back End

Economia Verde

1. Técnico de sistemas de gás de aterro/metano

2. Técnico de serviços de turbinas eólicas

3. Vendedor Verde (Green Marketers)

4. Técnico de processamento de biocombustíveis

5. Gerente de Instalações de Energia Solar

Pessoas e Cultura

1. Recrutados de Tecnologia da Informação

2. Parceiro de Recursos Humanos

3. Especialista em Aquisição de Talentos

4. Business Partner

5. Business Partner de RH

Desenvolvimento de Produtos

1. Product Owner

2. Analista de Qualidade

3. Agile Coach

4. Engenheiro de Qualidade de Software

5. Analista de Produto

Vendas, Marketing e Conteúdo

1. Assistente de Mídia Social

2. Growth Hacker

3. Especialista de Sucesso do Consumidor

4. Coordenador de Mídias Sociais

5. Gerente de Growth

Fonte: Agência Educa Mais Brasil