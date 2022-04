Programa de capacitação oferece cursos gratuitos na área de tecnologia

Estão abertas as inscrições para o programa de capacitação profissional de cursos gratuitos oferecidos pelo Microsoft Conecta+. Ao todo são 20 opções de cursos on-line sobre tecnologia com certificado. A previsão é oportunizar mais de 80 mil pessoas de abril a junho de 2022. Para participar, basta ter mais de 16 anos, ensino médio completo e entrar no site http://aka.ms/MSConectaMais .

Os cursos são realizados em trilhas de conhecimento sobre o serviço em nuvem Microsoft Azure, Business Applications e Segurança para níveis iniciante, intermediário e avançado. Essas formações têm mais de 300 horas de treinamento sob demanda e mais de 180 horas em treinamentos “ao vivo” com conteúdo em português.

As trilhas de Microsoft Azure reúnem conceitos básicos de computação em nuvem e inteligência artificial , administração de recursos na nuvem, aplicações e soluções, planejamento e implantação de cenários complexos, como modernização de aplicações legadas, cenários de migração e arquitetura de soluções em nuvem.

Em Business Applications os estudantes aprenderão conceitos de CRM e ERP, que são usados para ajudar na tomada de decisões gerenciais e melhorar os resultados administrativos e financeiros das empresas.

Nas trilhas sobre Segurança, serão ensinados conceitos de computação em nuvem e segurança, explicando como proteger as organizações por meio de ferramentas na nuvem, além de informações sobre áreas de foco, seja segurança de forma abrangente, operações e resposta a incidentes ou até mesmo proteção de informações.

O programa Microsoft Conecta+ integra o Microsoft Mais Brasil, um plano abrangente lançado em outubro de 2020, que visa a ampliar o compromisso de longo prazo da Microsoft com o país, que já dura 33 anos, e que tem como um dos pilares a educação, capacitação e empreendedorismo. Desde julho de 2021 mais de 600 mil pessoas já iniciaram algum curso de capacitação ou recapacitação dentro dos nossos programas, sendo que 200 mil pessoas finalizaram pelo menos um curso.

Os participantes que buscam oportunidades no mercado de trabalho também podem cadastrar o seu currículo na plataforma Modern Talent Hub e ficar visível para as empresas parceiras do programa que tiverem vagas disponíveis na área de tecnologia.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil