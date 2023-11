Entre Poesia, Música e Pôr do Sol: Uma Experiência Única no Coração do Gama

No vasto território do Distrito Federal, os parques, embora abundantes, muitas vezes são negligenciados e considerados problemas pela administração pública, conforme discutido em reuniões com gestores. Entretanto, é essencial repensar essa perspectiva, pois esses locais têm potencial para solucionar a carência de espaços destinados ao lazer e encontros na capital.

Na última quarta-feira, 15 de novembro, em um gesto notável durante o feriado da Proclamação da República, um grupo movido pela boa vontade decidiu ressignificar um desses parques, destacando o potencial transformador desses espaços. O foco recaiu sobre o Parque Ecológico do Gama, que, embora muitas vezes relegado a segundo plano, é parte integrante da cidade que já abriga o parque ecológico da Prainha como referência ambiental.

Inspirados pelo renomado programa “Bolero de Ravel”, que há mais de uma década encanta a capital paraibana, especialmente na Praia do Jacaré, pessoas de todas as partes da capital e além se reuniram para apreciar o espetáculo do pôr do sol. A tradição de João Pessoa, carinhosamente chamada de Jampa, onde o saxofonista Jurandy realiza seu show em um barco bucólico enquanto o sol se despede no horizonte, foi a inspiração para esse novo capítulo no Parque Ecológico do Gama.

Esse movimento ganhou força após uma conversa entre o maestro Roberto Farias do Cordas do Gama e o ativista cultural e ambientel Israel Carvalho, criador do Portal Gama Cidadão. Ao perceber o impulso crescente do grupo “Pôr do Sol Parque Gama“, idealizado por Wilton Martins, Hilda Souza (Hildinha) e outros amigos, Israel mobilizou músicos como Anselmo Rocha, Helio Barreto, Pedro Matos e o poeta Laércio Nicolau para enriquecer os encontros no Parque Ecológico do Gama. A iniciativa contou com o respaldo do Portal Gama Cidadão, que disponibilizou caixas de som, microfones e cobertura do evento. A opção de contribuição via PIX solidário, garantindo o sucesso do evento.

Esse encontro transcendeu o simples apreciar do pôr do sol; foi um verdadeiro ressurgimento da comunidade gamense. Pessoas que não se viam há tempos puderam se abraçar, reconciliar e celebrar a beleza da vida. Num mundo marcado pela pandemia, o Parque Ecológico do Gama tornou-se mais do que um refúgio natural, transformando-se em um palco para a revivência das relações humanas e a celebração da solidariedade.

Programação: Os encontros ocorrem todas às quartas-feiras, proporcionando uma visão deslumbrante do pôr do sol, enquanto o evento musical é realizado uma vez por mês. Essa iniciativa, que já está em andamento há mais de dois meses, conta com o apoio do Ibram, órgão responsável pelo parque. O presidente do órgão, Roney Nemer, esteve presente no local para participar do encontro ao pôr do sol, demonstrando o compromisso em atender aos anseios da comunidade.

