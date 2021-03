Programa do MEC oferece seis mil vagas em cursos profissionalizantes

Qualifica Mais-Emprega Mais foi lançado em parceria com o Ministério da Economia

O programa de qualificação profissional Qualifica Mais-Emprega Mais, laçando em conjunto pelos Ministérios da Educação e Economia, está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes destinados a jovens de até 29 anos com ensino médio completo.

Serão oferecidos cursos on-line na área de tecnologias da informação e comunicação (TICs): programador de sistemas, programador web e programador de dispositivos móveis. As aulas estão previstas para começar em 10 de maio. Os cursos terão duração de cerca de 200 horas cada.

Ao todo, nesta etapa, estão sendo disponibilizadas 6.069 vagas. A seleção ocorrerá por meio da plataforma EduLivre, a partir do preenchimento de uma trilha educacional, onde os candidatos vão conhecer o contexto do mercado de trabalho no qual pretendem se inserir.

Além da qualificação, os estudantes que concluírem os cursos serão auxiliados para inserção no mercado de trabalho.

A trilha ficará aberta até o dia 11 de abril e contará com informações sobre os cursos e postos de trabalho a eles relacionados, além de apresentar aos candidatos alguns exercícios sobre o conteúdo apresentado na própria trilha.

A partir do dia 12 de abril, os participantes selecionados receberão um e-mail para a confirmação de matrícula, enviado diretamente por uma das setes instituições selecionadas pelo governo para o programa.

Outras opções

Na internet é possível encontrar muitas opções de cursos gratuitos e on-line. Tais conteúdos são disponibilizados por universidades e, também, por institutos e empresas, em geral, que desejam contribuir com a formação acadêmica e a qualificação de estudantes e profissionais para o mercado de trabalho.

Além de atestar a participação do estudante nas aulas, esses cursos podem ser utilizados como comprovantes de horas complementares em instituições de ensino superior públicas e privadas.

Normalmente, para fazer um curso on-line o interessado necessita de um computador com acesso à internet – alguns desses cursos também podem ser acessados por meio de dispositivos móveis como smartphones e tablets, por exemplo –, o que facilita o acesso e permite que o estudo seja realizado em qualquer local e horário, sem a necessidade de deslocamento e investimento em transporte, por exemplo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil