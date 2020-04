Projeto criado por estudante disponibiliza pela internet apostilhas para estudos do Enem

O projeto socioeducacional Galo da Redação, criado pelo universitário caruaruense Pedro Gomes, com o objetivo de ajudar estudantes que estão em isolamento social a se preparem para Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2020, criou uma apostilha de estudos bem diferente. Com o material mais dinâmico, os conteúdos que podem cair no Enem 2020 são trabalhados por meio de filmes, série e músicas.

Além disso, como os vestibulandos estão sendo desafiados a estudar sozinhos em casa nesse período de quarentena, um novo projeto foi lançado pelo #GaloNaQuarentena, que pode ser acompanhado nas redes sociais @galodaredacao. A ideia é dar um suporte aos estudantes com conteúdos gratuitos, transmissões ao vivo e encontros virtuais para discutir possíveis temas da redação do exame.

Os interessados em adquirir a apostila, precisam preencher os dados em um formulário . Ao finalizar o processo, será liberado um link de acesso para fazer download do material.

Em 2020 o Enem será aplicado pela primeira vez em dois formatos: digital e impresso. Neste primeiro momento, a versão digital acontece de forma gradativa, sendo aplicada apenas para 100 mil participantes voluntários. Sendo assim, no momento da inscrição, vai ser possível optar por uma das modalidades, menos os treineiros que só podem fazer, por enquanto, o Enem impresso.



O que é e para que serve o Enem

O Enem é uma prova que avalia estudantes em quatro áreas do conhecimento e também no desenvolvimento de uma redação. O exame é aplicado anualmente pelo Inep, autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e tem como principal objetivo viabilizar o acesso de quem consegue um bom desempenho na avaliação a ingressar no ensino superior público ou privado em instituições de ensino brasileiras e também no exterior, como em Portugal.

Aqui no Brasil, as principais formas para começar uma graduação com o Enem é utilizando os programas do governo federal que concede de bolsas de estudos a financiamentos para as faculdades privadas e também a seleção em universidades públicas:



• Sistema de Seleção Unificada ( Sisu )

• Programa Universidade para Todos ( Prouni )

• Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies )

