Projeto de paisagismo embeleza a cidade do Gama

Essa semana o governo do DF iniciou a execução do Projeto Paisagístico na cidade do Gama, o projeto que inclui o plantio de milhares de mudas de plantas e flores é preparado para enfeitar quatro várias públicas do Gama. Os trabalhos se iniciaram no balão de entrada da região vai ganhar jardim e letreiro com a frase “Quem ama cuida do Gama”.

Serão implantados canteiros ornamentais com espécies de ervas e arbustos duráveis e de fácil manuseio e conservação, como brilhantina, trapoeraba roxa, alamanda amarela, estrelizia e iresine. O projeto é desenvolvido pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Administração Regional do Gama e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Outros setores receberão o trabalho de Revitalização, entre eles temos, a Avenida dos Bombeiros, Balão da Feira Permanente, Avenida dos Pioneiros, entre outros.

Mais 20 mudas de ipês amarelos e roxos serão plantadas na pista entre a estação do BRT e o balão de entrada do Gama. Sob a coordenação da Novacap, todo o trabalho será realizado por reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), instituição vinculada à Secretaria de Justiça (Sejus).

*Com informações da Administração do Gama – 12/01/2021