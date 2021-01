Prato cheio para a dengue: Morador flagra pista de skate bowl no Gama cheia de água após chuvas

Um morador do Gama fez imagens para denunciar o risco de transmissão de dengue na região Oeste da cidade.

A pista de skate bowl que fica localizada na Praça do Castelinho, no Setor Oeste atrás da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi reformada em abril de 2019 na gestão da administradora Juliana Navarro com o projeto Spray Legal valorizado a arte do grafite e os espaços públicos da cidade. O flagrante foi feito por Wanderson Durães, morador da cidade. A foto enviada à redação do Gama Cidadão através do grupo do Facebook mostra a pista de skate bowl cheia de água das chuvas após período chuvoso, e está deixando os moradores com medo da proliferação do Aedes aegypti.

Para combater o mosquito Aedes aegypti e evitar doenças como a dengue é importante não deixar água parada acumulada em nenhum tipo de recipiente. Lembrando que segundo a reportagem do Bom dia DF de 20 de julho do ano passado, o Gama liderava o número de óbitos por dengue no DF.

Da redação do Gama Cidadão – 12/01/2021