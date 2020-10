Conteúdos têm como foco as provas do Enem

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem contar com mais uma opção gratuita de preparação para a avaliação. Através do aplicativo de mensagem WhatsApp, o projeto Salvaguarda oferece tutoria aos estudantes de escolas públicas. Além de contar com professores para correção de redação, também receberão dicas para organização dos estudos, escolha profissional e monitoramento.

Para participar, os interessados devem se inscrever enviando uma mensagem ao número (16) 99390-7355, fornecendo as seguintes informações: nome completo, escola que estuda ou estudou, idade, cidade e estado. Além da inscrição, todos os demais processos serão realizados pelo app de mensagens. Confira abaixo quais são as possibilidades que os estudantes podem usufruir com essa oportunidade.

Correção de redação: os corretores voluntários vão disponibilizar sugestões de temas para que cada estudante possa desenvolver uma redação e enviar para correção. Será possível tirar dúvidas e ter correções quinzenais já no modelo que é pedido na prova.

Organização dos estudos: organização é a base de uma boa estrutura para os estudos, por isso, os estudantes também vão contar com tutores para auxiliar a se organizar da melhor maneira possível.

Grupos de monitoria: grupos por disciplina com monitores, listas mensais de exercícios e cronograma de estudos. Não haverá aulas, os monitores estarão disponíveis para ajudar com qualquer dúvida que haja em relação aos conteúdos que estão sendo estudados.

Escolha profissional: sempre que o aluno quer falar com alguém sobre alguma profissão, o Salvaguarda o coloca em contato com o profissional ou estudante da área para que o aluno possa bater um papo e ter auxílio na escolha profissional.

Sobre o Enem 2020

O Enem 2020 será aplicado em duas modalidades. A versão impressa será nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, enquanto a modalidade digital, que será aplicada pela primeira vez, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. O calendário foi reorganizado devido à pandemia do coronavírus.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil