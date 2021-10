Sendo um tremendo sucesso, o Projeto Grooveonline promove mais uma etapa de apresentações musicais, palestras e Oficinas de Musicalização em escolas do DF. A próxima escola que será contemplada será o Centro de Ensino Fundamental Myriam Ervilha, localizado no Recanto das Emas. O evento será dia 13/10, no período da manhã e acontecerá das 08 às 10h30.

O Projeto Grooveonline tem encantado por onde passa, além de atrair um bom público para as escolas. Até o momento, mais de 500 pessoas participaram do projeto.

Alunos, professores e servidores estão tendo a oportunidade de participarem de oficinas, palestras, apresentações musicais e debates sobre musicalidade e Internet.

Estes, têm sido momentos de muita alegria para todos os participantes. Lucas, junto com sua banda e convidados, tem propiciado momentos repletos de muita música e conhecimento. Os presentes podem ouvir clássicos da música contemporânea, além de participarem de debates cujo tema central é, “Musicalidade e Internet”. Na ultima escola, CEF-11, os presente tiveram, também, a oportunidade de participarem de uma palestra motivacional.

Tudo isso reforça, ainda mais, o sucesso que está sendo o Projeto Grooveonline. Elogios, por parte dos alunos, interação de professores e servidores. O que tem proporcionado, além de muita alegria, momentos marcantes e alguns inesperados.

No CEF-11 por exemplo, os presentes puderam ouvir e se encantar com a apresentação do diretor, Sr. Luiz, que cantou um clássico da música sertaneja raiz. Ele interpretou a música, “Ainda Ontem Chorei de Saudade”. Um clássico do Sertanejo, escrito pelo artista goiano Moacyr Franco e aternizado nas vozes de João Mineiro e Marciano. Outro momento marcante foi a apresentação do aluno, Laurindo, que deu um show na bateria, acompanhado da Banda Grooveonline.

Tendo como objetivo incentivar o jovem e o adolescente a se envolver com a música e desenvolver habilidades que poderão usar em qualquer área da vida. O projeto Grooveonline aborda, também, a conscientização do uso da internet para aplicar o uso das suas habilidades e mostrar os caminhos que eles têm para isso.

Durante o evento os presentes estão tendo a oportunidade de participarem de atividades. Uma delas foi a palestra motivacional sobre sonhos, ministrada pelo convidado Dhemis Messias. Essa palestra aconteceu no Centro de Ensino Fundamental 11, no Gama. Os presentes puderam aproveitar a oportunidade para adquirirem mais conhecimentos sobre sonhos. A todos participantes, foram só elogios.

As oficinas, também, estão fazendo muito sucesso. Na última terça-feira alunos do CEF-11 participaram da oficina de música ministrada pelo professor William Baruh. Na ocasião os participantes puderam aprender mais sobre música e musicalidade.

O músico Lucas Gonçalves e seu projeto:

Filho de Brasília, Lucas Gonçalves, é professor de música, tem sua banda e possui canal no YouTube. Ele promove palestras sobre musicalidade e tem vasta experiência no desenvolvimento da temática musical para o público infanto juvenil. É autor do livro: “7 passos para ser um músico bem sucedido nas redes sociais.”

O Projeto Gooveonline está sendo possível graças ao apoio da Deputada Federal Paula Belmonte (Cidadania – DF). A deputada determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele será realizado através da associação CRESCE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tendo como produtor executivo o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves.

Fiquem ligados, pois a próxima escola que receberá o projeto é o Centro Educacional Myrian Ervilha, localizado no Recanto das Emas. O evento será dia 13/10, no período da manhã e acontecerá das 08 às 10:30 h. Não percam!

