Projeto Grooveonline Prevenção é apresentado ao Ministério Público do Gama

O encontro ocorreu com participação da Promotora, Dra. Vyvyana Viana Nascimento de Azevedo, a chefe do setor de controle e acompanhamento de medidas alternativas – SEMA, Dra. Rosânia Alves de Oliveira, o empresário e coordenador do Grooveonline Prevenção, Geraldinho Gonçalves e o assessor de imprensa do projeto, Lucas Lieggio.

O objetivo da reunião foi a busca por uma parceria com o Ministério Público do Gama e por meio da Promotoria de Justiça do Gama, para o Projeto Grooveonline Prevenção. Na ocasião foi apresentado o Projeto enfatizando sua ação dentro da temáticas de combate às drogas, violência e bullying. O empresário Geraldinho apresentou os trabalhos já realizados pelo Grooveonline Prevenção e falou das necessidades que o projeto vem tendo para sua continuidade.

As Promotoras, Dra. Vyvyany e Dra. Rosânia, ficaram muito interessadas no potencial que o Projeto Grooveonline Prevenção possui. E no impacto positivo que esse projeto causa e tem causado na vida das pessoas, jovens e adolescentes, pelas escolas por onde passou e irá passar.

A expectativa, dessa reunião, é de que nasça mais uma parceria entre o Ministério Público do Gama, Promotoria de Justiça do Gama e SEMA com a Cia. Teatral Lábios da Lua. A companhia de teatro já é parceira do Projeto Grooveonline Prevenção e vem atuando na parte teatral das atividades. O encontro foi bem produtivo e ficou acertado de uma visita ao projeto da Dra. Vyvyany e Dra. Rosânia. Na ocasião foi acertado uma nova reunião para o dia 10 de fevereiro com a presença da presidente da Cia Lábios da Lua, a Sra. Elis Maria Barbosa Mendes.

O Projeto Grooveonline Prevenção terá seu retorno na segunda quinzena de fevereiro de 2023 e contemplará, nesse primeiro momento, mais 4 escolas.