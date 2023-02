O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista à CNN nesta sexta-feira (27) que a Michelle Bolsonaro será uma opção ao partido caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja candidato à Presidência em 2026, data das próximas eleições.

Valdemar lembrou da participação de Michelle Bolsonaro no lançamento da candidatura do ex-presidente à reeleição, em 24 de julho do ano passado, no Rio de Janeiro, quando a então primeira-dama discursou.

“Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle Bolsonaro. No lançamento do Bolsonaro no Maracanã [ginásio Maracanãzinho], ela se revelou. Se ele for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar”, disse Valdemar

O presidente do PL também disse que o partido irá “acertar a entrada de Michelle Bolsonaro no PL Mulher, porque ela vai fazer palestras pelo Brasil para trazer mulheres para o partido”, acrescentou.

Apesar de considerar Michelle Bolsonaro, o presidente do Partido Liberal disse considerar Jair Messias Bolsonaro um “fortíssimo candidato nas próximas eleições em 2026”.

Com informações da CNN com adaptações – 28/01/2023