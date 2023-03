Projeto Qualitec realiza treinamento gratuito para quem busca por emprego nas Agências do Trabalhador do DF

Unidades das Agências do Trabalhador no Distrito Federal dispõem, até dia 31 de julho de 2023, de profissionais de diferentes áreas de recrutamento para auxiliarem candidatos a encontrarem vagas de emprego mais assertivas. O objetivo do projeto é auxiliar e ampliar o número pessoas empregadas por meio de preparação personificada, contribuindo com a renda e geração de empregos no Distrito Federal.

Entre serviços ofertados estão inclusos análise e construção de currículos, avaliação do perfil do candidato, simulação de entrevista de emprego, aplicação de teste vocacional, direcionamento para plataformas de recrutamento, entre outras assistências aos candidatos.

De segunda a sexta, as agências do Plano Piloto e Taguatinga farão os atendimentos até 31 de julho. Já nas demais regiões como Ceilândia, Santa Maria, Gama, Samambaia, Riacho Fundo II, Sobradinho, Recanto das Emas, Estrutural, Brazlândia, Planaltina, São Sebastião e Itapoã o atendimento ocorrerá de forma escalonada conforme calendário abaixo.

Todos os serviços ofertados são gratuitos e presencial. Para participar basta ir até uma Agência do Trabalhador selecionada. Este projeto é desenvolvido pelo Instituto Brasiliero de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação (IBETI) em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho do DF (SETRAB).