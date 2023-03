Ibaneis dá início à pavimentação de vias rurais no Gama

As rodovias vicinais 383 e 379 serão pavimentadas em um trecho de 7,6 km, beneficiando diariamente mais de 5 mil motoristas. O trecho compreende a divisa do Distrito Federal – nesse caso, a cidade do Gama – com Goiás, no Condomínio Serra Dourada.

A obra, a ser executada pelo DER-DF, foi lançada nesta quarta-feira (22) pelo governador Ibaneis Rocha. Com investimento de R$ 13,5 milhões, a obra inclui serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical e vai gerar cerca de 70 empregos.

A pista começa a ser construída imediatamente e terá uma faixa de rolamento em cada sentido, com 3,5 metros de largura e acostamento com 2 metros de largura para cada lado.

“Tenho certeza que estamos fazendo o bem para toda a comunidade, e é exatamente isso que nós queremos, continuar trabalhando pelo bem das comunidades do DF, pelas comunidades que integram essas regiões que fazem divisa com o estado de Goiás, para que a gente possa trabalhar cada vez mais unidos, juntos, trazendo realizações e serviços para a população”, declarou o governador Ibaneis Rocha. Durante o evento, o chefe do Executivo anunciou que o local também vai ganhar iluminação pública ao longo da via.

“Nós fizemos os projetos, buscamos os recursos e agora iniciamos essa obra que beneficia uma região rural com um turismo forte”, afirmou o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

Moradora da região do Serra Dourada há 11 anos, a vendedora Alvina Soares das Dores manifestou-se contente com a pavimentação. “É muita terra, muito sofrimento para as crianças chegarem ao colégio, né?”, apontou. “Com os ônibus também é uma calamidade, eles não entram. Então, essa obra vem em boa hora. Sonhamos com isso há muitos anos”.

Informou a Agência Brasília com adaptações – 22/03/2023