Daniel Moreira, Cris Malheiros e Patrícia Herzog participam do bate-papo “prosa criativa” promovido pela Setur-DF

Peças que contam histórias, propagam a cultura de Brasília e encantam moradores e turistas em busca de lembranças de uma estadia acolhedora. Com esse mote, a Secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, recebe nesta quinta-feira (22/10), às 20h, convidados de peso para a terceira edição da Prosa Criativa. Daniel Moreira, criador da marca Dane-se, Cris Malheiros e Patrícia Herzog, curadoras da plataforma Brasília Design”, vão debater a relação entre moda, empreendedorismo e o design brasiliense.

Com transmissão ao vivo pelas redes da Setur, a iniciativa faz parte das ações para celebrar os três anos do reconhecimento mundial de Brasília como Cidade Criativa do Design. Já participaram dos bate-papos Sérgio Ferreira e Aciole Félix, para falar de “Design e Cultura sob o olhar do Turismo”, além de Darlan Rosa e Ralfe Braga, que abordaram “O design nas formas e cores da capital”.

O ciclo de debates se encerra em 29 de outubro sob o tema “Espaços criativos e a construção da cultura brasiliense”. Participam do último encontro do Outubro Criativo Miguel Galvão, um dos criadores do Picnik BsB, e o produtor cultural Sandro Biondo.

Convidados

Criada no ano de 2015 pelos sócios Daniel Moreira e Enozor Junior, a Dane-se traz o DNA da Capital Federal em suas criações. Hoje, a marca mantém parceria com Fundação Athos Bulcão para utilizar obras do artista e ganhou o reconhecimento do IPHAN para usar o selo do Patrimônio Cultural Brasileiro em suas peças.

De acordo com Moreira, a cidade é uma fonte de inspiração. “Tudo que faz nossos olhos brilharem em Brasília vira assunto nas criações da Dane-se. Nossa missão é enaltecer nossa cidade, trazendo de tudo um pouco. O óbvio e incansável projeto de Lúcio Costa e seus detalhes, os monumentos impressionantes de Oscar Niemeyer, as cores e desenhos de Athos Bulcão, o cerrado e vegetação que embelezam Brasília durante todo ano”, ressalta.

As sócias e curadoras da exposição Brasília Design, realizada em 2018, Patrícia Herzog e Cristina Malheiros completam o time de convidados desta edição. Herzog é designer de experiência e diretora criativa do laboratório de turismo criativo Experimente Brasília. Malheiros é turismóloga e executa projetos ligados a produção associada ao turismo, além de se dedicar a descobrir novos talentos no segmento de mobiliário, joalheria, moda, acessórios e artesanato.

Na avaliação de Malheiros, a Capital Federal é uma cidade que respira design. “Acreditamos muito em Brasília como uma grande potência da criatividade. A gente nasceu da criatividade de várias pessoas, que desenharam e tiraram do papel Brasília. Hoje, depois de 60 anos, a gente ainda vê fervilhando de talentos em vários segmentos, construindo e fortalecendo essa cidade.”

Serviço:

Prosa Criativa com Daniel Moreira, Cris Malheiros e Patrícia Herzog

Quando: 22/10. Quinta-feira, às 20h

Onde: canal Secretaria de Turismo do DF no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCczL5U0OSuFS1y96RYT8qng)