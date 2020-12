Prouni 2021.1: edital está disponível e apresenta mudanças no processo seletivo

O período de inscrições é de 12 a 15 de janeiro de 2021

O edital do o Programa Universidade Para Todos (Prouni) relativo ao 1º semestre de 2021 foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O período de inscrições é de 12 a 15 de janeiro de 2021 e será, exclusivamente, pela internet, na página do Prouni. Para participar do processo seletivo, é preciso atender aos requisitos estabelecidos no edital do programa.

No primeiro semestre deste ano o candidato não poderá utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, uma vez que o resultado do exame será divulgado em período posterior à seleção do Prouni. Assim, o estudante deverá utilizar como base para inscrição a nota do Enem mais recente, até a data de início das inscrições, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a redação.

O candidato pré-selecionado deve ficar atento aos períodos estabelecidos no cronograma para apresentar os documentos que comprovam as informações registradas na inscrição. Os pré-selecionados na 1ª chamada do processo seletivo do Prouni para o 1º semestre de 2021 têm o prazo de 19 a 27 de janeiro para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas na inscrição.

Os documentos devem ser entregues na instituição para a qual o candidato foi pré-selecionado. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação.

O candidato não pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do Prouni ainda poderá disputar uma bolsa por meio da lista de espera. Nos dias 18 e 19 de fevereiro, o candidato inscrito no processo seletivo do 1º semestre de 2021 pode manifestar interesse em participar dessa última etapa da seleção do Prouni. O resultado da lista de espera será divulgado em 22 de fevereiro. O prazo para a comprovação da documentação, por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera, é de 22 a 25 de fevereiro de 2021.

Vagas remanescentes

O edital do Prouni publicado nessa semana traz uma mudança no preenchimento das bolsas ofertadas em processos remanescentes, que são as vagas eventualmente não ocupadas no decorrer do processo seletivo regular do Prouni.

A partir desta edição, os candidatos participantes de processos seletivos de bolsas remanescentes do Prouni serão selecionados por ordem de classificação, de acordo com as notas obtidas no Enem, a partir da edição de 2010, e não mais por ordem de inscrição, como vinha sendo feito até o último processo de seleção de vagas remanescentes do Prouni.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil