No Gama, Festival Rock Cerrado abre inscrições para seletiva de atrações musicais

Bandas e artistas solo do DF poderão se inscrever até fevereiro, as inscrições para participar do Festival Rock Cerrado foram abertas no dia 05 de dezembro.

Estão abertas até 5 de fevereiro as inscrições para participar das seletivas do Festival Rock Cerrado, que será realizado no primeiro semestre de 2021. Bandas e artistas solo do Distrito Federal e da Ride (Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que compreende 40 municípios de Goiás e Minas Gerais) poderão se inscrever pelo site do festival.

O resultado será divulgado em 25 de fevereiro. Trinta e duas bandas serão escolhidas para participar das seletivas, realizadas em quatro ocasiões, com oito concorrentes em cada, mais uma banda convidada para o encerramento. Doze bandas serão selecionadas a cada eliminatória. As 12 bandas se apresentarão no festival e receberão ajuda de custo de R$ 1.000. As apresentações ocorrerão no Plano Piloto, em Ceilândia, no Gama e em Valparaíso (Goiás). As bandas não poderão escolher em qual cidade se apresentarão, cabendo essa decisão aos curadores.

As seletivas ainda não têm data para acontecer, mas os organizadores esperam que, até a divulgação do resultado, as autoridades já tenham definições sobre a vacina e os protocolos para os eventos. Os produtores admitem a possibilidade de realizar as seletivas de forma virtual, caso não seja possível fazer de outra forma, mas não abrem mão de realizar o festival presencialmente. “O que a gente quer mesmo é a presença do público, dar um abraço nas pessoas, cumprimentar, pular, fazer uma roda de slam (dança característica do rock) em frente ao palco, e estar conversando com as pessoas, vivendo o projeto, o momento”, sonha Carlos Trindade, idealizador do festival realizado desde 1986 com temática ambiental.

Apesar disso, muitas adaptações tiveram que ser feitas durante a pandemia para o projeto ir adiante. “É algo que a gente precisa fomentar, porque é um projeto que tem verba pública e a gente sabe que nossos colegas, profissionais da área, estão precisando de recursos, e o maior objetivo desse projeto, além de levar entretenimento, cultura, inclusão social e orientação educacional, é proporcionar renda, porque vamos gerar em torno de 130 empregos diretos e 300 indiretos”, contabiliza. O festival é realizado com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal.

Serviço

Inscrições para as seletivas do Festival Rock Cerrado. Bandas e artistas solo do Distrito Federal e Ride poderão se inscrever até 5 de fevereiro, pelo site do festival.

*Com informações do Correio Braziliense – 11/12/2020