Ato em defesa do Centro de Saúde nº 08 do Gama reúne moradores

O Centro de Saúde nº 08 do Gama, abandonado pelo GDF virou abrigo de moradores de rua e usuários de droga, além de caminha para um final que revolta os moradores da cidade

A reforma do prédio do CS 08 do Gama virou uma história que, após 5 anos de agonia, tende a chegar num final nada agradável. O governador Ibaneis Rocha (MDB), parece que resolveu dar um fim nessa história privatizando o terreno, passando-o para o Hospital, privado, Maria Auxiliadora, que pretende fazer um estacionamento. Tal possibilidade de final a essa história por parte do GDF revoltou os gamenses que fizeram uma manifestação contrária na porta do local. O Centro de Saúde nº 08 do Gama, foi fechado para reforma em 2015 e desde então segue sem solução.

Além da demora na conclusão da reforma, a possível privatização do posto causou uma imensa revolta na cidade. Nesta terça (10/11) moradores, artistas e lideranças locais fizeram uma manifestação em frente a Unidade de Saúde.

O ato foi convocado pelo Fórum Comunitárias e de Entidades do Gama – FcomGama. No vídeo é possível ver lideranças da cidade relatando que o deputado distrital, Daniel Donizet, representante do Gama na Câmara Legislativa, está apoiando o governador defendendo essa ideia.

Fundado em 1973, o local onde funcionava o Centro de Saúde nº 08 nunca tinha passado por uma reforma. Esta é a primeira vez que a unidade de saúde entrou em um processo de manutenção completa. Só que essa reforma vem se arrastando a anos. Já se passaram 4 comandantes na cadeira do GDF, diversos administradores na cidade e nada dessa obra ser concluída. E agora mais essa, o governador Ibaneis Rocha fala em na privatização do terreno. Onde ao que tudo indica seria repassado ao Hospital Maria Auxiliadora para que fosse feito um estacionamento.

No ano de fechamento do CS 08 as equipes que ali estavam foram remanejadas para outros locais. Por exemplo o setor de Estratégia Saúde da Família (ESF) foi remanejadas para o CS 05 que fica localizado no Setor Central. O restante do pessoal foi remanejado para o CS 06 no Setor Oeste e para o Anfiteatro do Estádio Bezerrão, além de espaço de atividades cedido pela Igreja Assembleia de Deus do Setor Oeste. A distribuição de medicamentos controlados, insulinas especiais vem sendo feitas no CS 03, localizado no Setor Leste e as atividades de homeopatia e acupuntura estão sendo realizadas na Policlínica que funciona no ambulatório do Hospital Regional do Gama – HRG. Isso permanece até hoje.

Dona Carla, moradora que está a 52 anos no Gama, se mostra indignada com a demora na reforma desse local e sua possível privatização. Segundo ela precisa muito do espaço funcionando e não tem. Assim sendo tem de ir longe quando necessita de algum tipo de atendimento na área de saúde.

Nós, do Gama Cidadão tentamos contato com o hospital Maria Auxiliadora porém até o fechamento desta reportagem não obtivemos nenhum retorno

