Resultado do Enem 2019 será divulgado no dia 17 de janeiro, segundo Inep

Os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 terão acesso à nota individual obtida em cada área de conhecimento a partir do dia 17 de janeiro de 2020. O resultado estará disponível para consulta na Página do Participante no portal do Inep e também no aplicativo do Enem.

Para os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para testar os conhecimentos, os chamados “treineiros”, a data é diferente. Para esse grupo o boletim individual será publicado em março de 2020.

Após a divulgação das notas, obtendo resultado mínimo exigido, os participantes poderão concorrer a vagas em universidades brasileiras e de Portugal, que firmaram parceria com o Ministério da Educação (MEC).

Atualmente, as principais formas de usar a nota do Enem para ingressar em uma faculdade são por meio do Sisu; ProUni; Fies e P-Fies ; bem como em faculdades particulares.

Enem Digital

Para o ano de 2020 há uma previsão de mudança na aplicação das provas do Enem. Saindo da modalidade tradicional, as provas devem ser em versões digitais.

O Enem Digital irá passar por fases, em modelo-piloto, com implantação total planejada para o ano de 2026.

De acordo com o MEC, as primeiras aplicações digitais serão opcionais para os candidatos. Os participantes poderão escolher, no ato de inscrição, pela aplicação-piloto no modelo digital ou pela tradicional prova em papel.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil