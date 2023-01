Reunião sobre a 11ª Conferência Distrital de Saúde

Na ocasião estava presente a superintendente do HRSM Eliane Souza de Abreu, superintendente da Região Sul Willy Filho, presidente do Conselho de Saúde de Santa Maria Denise Bastos, presidente do Conselho de Saúde do Gama Enóquio Sousa e, demais participantes.

O tema da 11ª CDS será: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia!”. A 11ª CDS será presidida pela secretária de Saúde do Distrito Federal e será coordenada pela presidente do Conselho de Saúde do DF.

O evento tem como objetivo elaborar diretrizes do Plano Plurianual de Saúde do Distrito Federal para o período de 2024 a 2027. A fase preparatória já foi iniciada, com o período aberto para a realização das conferências livres, promovidas pela sociedade civil até o dia 28 de fevereiro. Em março, começam as etapas regionais, com um encontro a ser realizado por cada região de saúde do DF.

Mais informações: https://info.saude.df.gov.br/conferenciadesaude/

Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da nossa cidade!

*Com informações da Agência Brasília e Secretaria de Saúde do DF