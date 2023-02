Cade vai investigar oligopólio no preço de combustíveis.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) é uma instituição do governo brasileiro responsável por fiscalizar e apurar possíveis práticas anticoncorrenciais, como a formação de cartéis, no mercado nacional.

Recentemente, o CADE vai apurar a possível existência de um cartel no mercado de venda de combustíveis no país. A suspeita de cartel surgiu após a publicação de matérias jornalísticas que informaram sobre o aumento repentino nos preços dos combustíveis em diferentes regiões do país durante o período de transição no governo federal. A alta foi observada em postos do Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A suspeita é de que as principais empresas do setor tenham se unido para fixar preços e dividir territórios de venda, prejudicando os consumidores e limitando a concorrência. A medida foi tomada pelo presidente do Cade, Alexandre Cordeiro, que enviou um ofício para a superintendência-geral da autarquia solicitando a apuração do caso.

Caso seja comprovada a existência do cartel, as empresas envolvidas podem ser multadas e obrigadas a se desfazer de ativos e práticas anticoncorrenciais.

O presidente da Cade também pediu informações sobre os preços à Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O aumento também é alvo de investigação do Ministério da Justiça, que pediu explicações a entidades do setor.

É importante destacar que as investigações ainda estão em andamento e as acusações de formação de cartel são apenas suposições até o momento e não são comprovadas.

Da redação do Portal Gama Cidadão com adaptações – 29/01/2023