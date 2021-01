Romance infantojuvenil fala sobre a dor e a alegria de crescer e mudar – por dentro e por fora

Por Jana Lauxen*

De acordo com a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a mais completa do segmento no país, adolescentes entre 11 e 13 anos são os que mais leem por prazer: 42% dos entrevistados, tecnicamente empatados com crianças entre 5 e 10 anos, que somam 40%.

De modo que uma das lendas literárias mais fajutas que existem é aquela que considera a literatura infantojuvenil menos elaborada, inteligente e interessante que as demais. Aquela que afirma ser “mais fácil” escrever para crianças e adolescentes do que para outros públicos. Bem, não é, e são os números que dizem.

A gurizada está lendo pelos motivos certos e, portanto, tornando-se leitores mais críticos do que muito adulto letrado que anda por aí. E dialogar com essa geração por meio da palavra escrita exige do escritor mais do que a habilidade de contar boas histórias: é preciso se conectar com o leitor. É preciso, além de falar, entender a sua língua.

Linguagem esta que a escritora Eriane Dantas aprendeu e fala fluentemente através de seu segundo livro, o romance infantojuvenil Um ipê de cada cor, lançado em agosto de 2020 pela Editora InVerso. Com ilustrações da artista Bianca Lana, a obra conta sobre Babi, que envereda pelos caminhos da adolescência ao mesmo tempo em que se muda do Rio de Janeiro para Brasília, subitamente precisando lidar com uma enxurrada de transformações drásticas: a cidade, o corpo, os amigos, a família, o coração.

Nesta jornada por dentro de Brasília e de Babi, a protagonista vai errando e aprendendo, caindo e levantando, transformando-se e entendendo que os desafios, mesmo os mais duros, podem guardar preciosas lições e até agradáveis surpresas. Daí o título do livro: os ipês florescem, multicoloridos, justamente quando o tempo em Brasília é mais seco e árido. O que não é privilégio só dos ipês, descobre Babi, mas também de cada um de nós.

O livro é cativante desde a primeira linha e se comunica com o leitor com desenvoltura e naturalidade. Seus personagens são autênticos e convincentes e, sem demora, ganham vida, saem do papel e visitam a realidade. Tornam-se de verdade; pessoas reais que poderíamos conhecer. Que talvez conheçamos de algum lugar.

Por conta da pandemia, o lançamento foi realizado através do Facebook e YouTube da Editora InVerso. A transmissão segue disponível aqui: https://youtu.be/9xlHBebX2Rk.

Este é o segundo livro de Eriane Dantas, que em 2014 lançou Não sou mais criança pela Editora Multifoco. Pedagoga e mestra em educação, a autora também mantém o blog Histórias em mim (www.historiasemmim.com.br), onde compartilha sua produção literária, resenha livros e troca ideias com os leitores.

Altamente recomendado para a gurizada a partir de 11 anos, que lê e lê com e por prazer: Um ipê de cada cor não duvida da inteligência de nossos adolescentes.

Mas recomendado também a papais, mamães, titios e professores: porque nos coloca em contato com um mundo do qual os anos nos afastaram. É como nos aproxima e nos ajuda a entender esta meninada que, não raramente, nos ultrapassa.

Um ipê de cada cor pode ser adquirido no site da Editora InVerso e nas lojas virtuais Magazine Luiza, Estante Virtual e Americanas.

* JANA LAUXEN tem 36 anos, é editora e escritora, autora dos livros Uma Carta por Benjamin (2009, Editora Multifoco), O Túmulo do Ladrão (2013, Editora Multifoco), O Duplo da Terra (2016, Editora Os Dez Melhores) e Inspiração: Substantivo Feminino (2019, Editora Os Dez Melhores). Colaboradora da revista Café Espacial, já publicou em 18 coletâneas e organizou outras 15.

Responsável pelo selo Nascedouro da Editora Os Dez Melhores, que publica livros escritos por crianças e adolescentes, também ministra palestras em escolas.

Atualmente trabalha em seu 5º livro, o romance policial O Gene de Eva, e no projeto infantojuvenil Cantigas de Despertar.

Site: www.assinadojana.blogspot.com

E-mail para contato: assinadojana@gmail.com