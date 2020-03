Saiba a diferença entre pandemia, epidemia e endemia

Dados atualizados até ontem, dia 11, indicavam 118 mil casos do coronavírus, o covid-19, confirmados em 114 países. Do total dessa estimativa, 4.291 mortes foram registradas. Durante coletiva de imprensa, também ontem, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde , Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que “os números de casos de mortes e o número de países afetados devem ser ainda maior nos próximos dias e nas próximas semanas”. Devido ao avanço da doença, a OMS declarou uma pandemia do covid-19.

Na entrevista, Ghebreyesus afirmou que as orientações da OMS estão mantidas. A organização recomendou que os países tenham uma comunicação mais constante com a população a respeito dos riscos de contaminação. Explicando como se proteger, além de mapear, isolar, testar e tratar os casos de coronavírus, rastreando todos os infectados e pessoas próximas a eles.

Para o diretor-geral, “a palavra pandemia não deve ser usada de forma descuidada ou leviana. É uma palavra que, se mal empregada, pode despertar medo irracional ou a aceitação injustificável de que a luta acabou, levando a sofrimento e mortes desnecessárias.”

Você sabe a diferença entre pandemia, epidemia e endemia?

Pandemia

Esse termo é utilizado quando uma enfermidade se propaga e atinge, ao mesmo tempo, uma quantidade significativa de pessoas ao redor do mundo. Um exemplo foi o caso da gripe suína, em 2009, que vitimou milhares de pessoas.

Apesar de ser uma palavra assustadora, a expressão não altera a forma de contágio da doença. A classificação ocorre mais porque o vírus não afetou uma região específica. A princípio, coronavírus estava concentrado apenas em Wuhan, na China – e se espalhou pelo globo. Além do covid-19, são exemplos de pandemias: AIDS, tuberculose, peste, gripe asiática, gripe espanhola e tifo. O câncer, que provoca milhares de mortes em todo o mundo, não é classificado como uma pandemia por não ser uma doença transmissível.

Epidemia

Também considerada uma doença contagiosa, a epidemia é considerada quando atinge uma região ou localidade mais restrita. Afeta comunidades específicas. A nível municipal, por exemplo, uma epidemia ocorre quando vários bairros apresentam casos da doença; estadual quando ocorre em várias cidades e nacional em diversas regiões do país. Ou seja, os casos são se propagam em diferentes países. Podemos citar casos de epidemia quando a dengue acontece em várias cidades.

Endemia

Nos casos das endemias, não são considerados o número de pessoas afetadas. A doença é endêmica quando ocorre, frequentemente, em um local, não se espalhando por outras comunidades – a chamada endêmica típica. A febre amarela, por exemplo, comum na região amazônica, é uma doença endêmica.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil