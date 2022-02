São Sebastião recebe a primeira etapa do Projeto Groove online Prevenção em 2022

Mais de 400 pessoas estiveram presentes e prestigiaram um dia de muita música, teatro, palestras e oficina.

A galera estava tão animada que nem mesmo uma pequena falha no som fez a música parar. Ao som de palmas e coro do presentes a apresentação da música O Sol (Victor Cley) foi concluída de forma impactante.

Um dia repleto de alegria

O cantor e ex-participante do The Voice Brasil, Denilson Bastos. acompanhado da banda do Lucas Gonçalves, animou a galera com músicas da melhor qualidade. Jhemis Messias cantou a música do herói e Rap.

A cantora Elys cantou a música Pesadão (Iza e Marcelo Falcão) e o cantor e roqueiro Maicon cantou trechos de clássicos do rock.

Além de música teatro

A Cia. de Teatro Lábios da Lua, atuou abordando questões como, bullying, vícios, alcoolismo e violência verbal e física.

Dramatizando algumas cenas muito comuns no nosso cotidiano atualmente. Essas são realidades que estão em nosso meio, mas que muitas vezes não nos damos conta, ou fingimos não ver. Abordando a questão do bullying, a violência e o vício. Reproduzindo situações onde houveram xingamentos, rótulos e momentos de agressões verbais e físicas

Palestras e dinâmicas

A cantora e psicopedagoga Elys fez uma dinâmica ao final de sua apresentação. Ela chamou os professores mais animados da escola ao palco onde os colocou para dançar. E no final conversou com os presentes.

A Dra. Josy Reis, psicóloga, coach, consteladora familiar e palestrante, realizou uma palestra sobre bullying, cyberbullying, violência e vícios. Durante sua apresentação, fez dinâmicas e interagiu com os presentes.

A aluna Vitória, que é deficiente cadeirante, falou dos sonhos e desejos que ela tem. Dentre eles, conseguir que a mãe tenha um carro.

A Dra. Josy falou sobre a importância de acreditar em si mesmo e nos seus sonhos. De não desistir e se entregar para coisas erradas. Ela pediu pra que todos dessem uma salva de Palmas para eles mesmos e dessem uma vaia para o bullying e preconceito.

Contando a história de um amigo, em seguida pediu a todos que se levantassem. Ela falou da importância de querer vencer na vida. De querer ser e fazer algo. Na sequência pediu para que os presentes olhassem uns nos outros e depois trocassem de lugar. Fazendo uma dinâmica, reforçando a importância de aceitar e aceitar o outro.

Seguindo com as apresentações, o palestrante Jhemis Messias, deu uma palestra sobre sonhos. Fez uma dinâmica com os presentes. Levando todos ao delírio.

Atendimento aos jovens:

Durante a passagem do Projeto Grooveonline Prevenção pelo CEF Cerâmica São Paulo, jovens espectadores que têm enfrentado problemas foram procurar atendimento com a psicóloga, coach, consteladora familiar e palestrante, Dra. Josy Reis e a Psicopedagoga Elys. Elas que prontamente foram até uma sala realizar esses atendimentos.

Oficinas musicais

Maicon deu oficinas sobre musicalidade. Falando um pouco sobre a música e seus pilares, harmonia, ritmo e melodia.

Um projeto de sucesso

O Centro de Ensino Fundamental Cerâmica São Paulo comprovou mais uma vez o sucesso que é o Grooveonline Prevenção.

Ao final Geraldinho agradeceu a todos, o diretor, Adelmo Boaventura, o senador Izalci e a associação CRECE-DF, cujo presidente é o Sr. Eduardo Campos. Em seguida, chamou ao palco a Dra. Luciene, assessora do senador, ex aluna da escola. A Dra. contou sua história de lutas e glórias. Do quão sofrida foi a sua vida e de sua família. Mas ela, que é filha de pais adotivos, sempre teve o sonho (e objetivo) de ter sucesso na vida. Hoje vem galgando suas conquistas, pois nunca desistiu de lutar. A Dra. Luciene lembrou do ex diretor, falando do desejo dele de transformar essa escola num centro de informatização. E que graças a sua luta a ela vendeu na vida e conseguiu que portas fossem se abrindo.

A Dra. Luciene apresentou a todos o Capitão Barros, que na ocasião representava o comandante da PMDF de São Sebastião. Ela falou um pouco da história de vida do Senador Izalci, patrono dessa edição do Projeto Grooveonline Prevenção. Reforçando que o CEF Cerâmica São Paulo é uma escola de excelência e referência em São Sebastião. Que muitos querem estudar nela.

O Capitão Barros parabenizou o projeto e reforçou a importância que esse tipo de projeto tem na vida desses jovens. Barros ressaltou que os jovens ali presentes, são o futuro da região. Estar fora de problemas e focar em ser alguém correto na vida é uma forma de ajudar na construção de uma sociedade cada vez melhor.

O diretor, Adelmo Boaventura, falou da importância do projeto. Que ele sempre será a favor de atividades assim, que trazem palavras boas e positivistas. Ele quer que sua escola seja um celeiro de mentes brilhantes e pessoas de sucesso. Pessoas dignas, que não mexam com coisas erradas e tenham valores e princípios.

Geraldinho enfatizou o quão positivo foi tudo que vivenciaram. Ele também falou do trabalho do Lucas Gonçalves e lembrou que ele já foi considerado como o 2° melhor baterista do Brasil. Geraldinho pediu para que os presentes se inscreverem no canal do Lucas no YouTube.

O Projeto Grooveonline contou com o apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Saiba mais sobre o trabalho do baterista Lucas Gonçalves:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]