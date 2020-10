Sebrae anuncia maior evento de marketing digital do DF

Evento vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de novembro, a iniciativa é gratuita e será realizada de forma online; as vagas são limitadas

O mercado de trabalho tem se transformado com rapidez desde o surgimento das plataformas digitais. Visando permitir que empreendedores, desenvolvedores e outros profissionais do ecossistema de inovação acompanhem essa evolução e conheçam os benefícios e os impactos do mundo digital, o Sebrae no Distrito Federal promoverá, entre os dias 12 e 14 de novembro, o maior evento digital já realizado na capital da República, o Sebrae Inova Digital.

A iniciativa é gratuita e foi idealizada com base na experiência do Sebrae Capital Digital, evento que reuniu, no ano passado, mais de 800 pessoas interessadas em se aprofundar em temáticas relacionadas ao marketing digital e empreendedorismo.

No entanto, a realização deste ano será realizada de forma totalmente virtual e tem o objetivo de conectar o maior número possível de participantes a conteúdos atualizados sobre empreendedorismo, marketing digital e privacidade de dados.

A abertura do evento será realizada pela diretoria da instituição no dia 12, às 19h, e antecederá palestras de influenciadores renomados nacional e internacionalmente.

Logo em seguida, o empresário Flávio Augusto, fundador da Wise Up e proprietário do Orlando City Soccer Club, e o empreendedor e autor do livro Seja Foda, Caio Carneiro, debaterão sobre o tema “Fora do Empreendedorismo Digital há salvação?”.

Para finalizar a primeira noite, a ex-diretora de desenvolvimento de negócios da Cambridge Analytica e cofundadora da Own Your Data Foudantion, a americana Brittany Kaiser, falará sobre os limites da transparência e da ética em uma era de informação descontrolada.

O co-fundador da Resultados Digitais, André Siqueira; a primeira influenciadora digital de moda brasileira, Camila Coutinho; o fundador da marca Reserva, Rony Meisier; o professor Clóvis de Barros Filho; e o chefe de e-commerce da fabricante chinesa Xiaomi para América Latina, In Hsieh, são outras personalidades que dividirão conteúdos e experiências com os participantes durante os três dias do evento.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas na página do Sebrae Inova Digital na internet. Por lá é possível conferir toda a programação principal, bem como a lista de palestras que serão realizadas com conteúdos complementares, como storytelling, copywriting, inbound marketing, entre outros.

Para mais informações, os interessados podem ligar para a Central de Atendimento, no número 0800 570 0800, em dias úteis, das 7h às 19h.

Serviço – Sebrae Inova Digital

Evento ONLINE e GRATUITO

Data: de 12 a 14 de novembro de 2020;

Inscrições e programação: www.sebraeinovadigital.com.br