Para os apaixonados pelo “mundo nerd”, o Sesc-DF realiza a Semana Internacional do Orgulho Geek, entre 25 e 28 de maio, na unidade do Gama. Todas as atividades são presenciais e com entrada gratuita, mas os interessados precisam fazer inscrição até segunda-feira(23), pelo e-mail: [email protected]

Oficinas, exposições e palestras sobre temas como games e histórias em quadrinhos são algumas das atividades que fazem parte da programação (veja mais no site). Parte das oficinas tem classificação indicativa, já as exposições, palestras e painéis são livres para todos os públicos.

A organização do evento promete trazer atrações de diversas áreas do mundo geek, com muita cultura e tecnologia.

“Nesta edição estamos focando na ligação entre tecnologia, diversão, multiplicação de saberes e economia circular”, afirma o analista de cultura do Sesc Gama, Leonardo Braga.

Programação de oficinas

Quarta-feira (25)

Oficina de criação de personagens de jogos de cartas, com Verônica Saiki

Horário: 16h

Local: Teatro Paulo Gracindo

Classificação: 9 anos

Quinta-feira (26)

Oficina de quadrinhos com Ribamar Araújo

Horário: 16h

Local: Teatro Paulo Gracindo

Classificação: 9 anos

Sexta-feira(27)

Oficina de tecnologias vestíveis para crianças (wearables)

Horário: 16h

Local: Teatro Paulo Gracindo

Classificação: 10 anos

Sábado (28)

Oficina de Hydra com Arthur Cabral (MediaLab – UnB)

Horário: Das 10h às 12h e 13h às 15h

Local: Teatro Paulo Gracindo

Classificação: 14 anos

Programe-se

Semana Internacional do Orgulho Geek

Data: 25 a 28 de maio

Local: Sesc Gama

Endereço: Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1 – Gama

Confira a programação completa no site

Inscrições abertas até 23 de maio, pelo e-mail: [email protected]