Senac abre inscrições para cursos gratuitos; saiba como participar

Conteúdos serão ministrados on-line e têm limite de vagas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para vagas em cursos on-line de capacitação profissional e atualização de conhecimentos, através do “Programa Senac de Gratuidade”. Tais oportunidades são destinadas a candidatos com renda familiar mensal per capita de até 2 salários-mínimos.

Os cursos oferecidos são de Acessibilidade em Serviços e Equipamentos Turísticos; Agente de Desenvolvimento Socioambiental; Biossegurança em Esterilização; Custos Logísticos; Design Thinking; Vendedor e Processos de Logística Reversa, dentre outros.

No geral, as oportunidades são nas áreas de Comércio, Educação, Gestão, Idiomas, Informática, Meio Ambiente, Saúde, Segurança, dentre outras. As inscrições devem ser feitas no site do programa, observando a quantidade de vagas disponíveis para cada estado.

A seleção dos candidatos será realizada considerando como critérios: seleção por estado; seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas; classificação obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato; e comprovação do atendimento da documentação exigida para a matrícula. O cronograma com as datas de início dos cursos será apresentado na guia “Sobre o Curso” de cada programação.

Quem não for selecionado e, ainda assim, tiver interesse em fazer outro curso EAD pode estudar com uma das bolsas de estudo do Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país. O programa oferece descontos de até 70% nas mensalidades em parceria com milhares de instituições de ensino. É possível conseguir bolsa de estudo para cursos técnicos, idiomas, profissionalizantes, preparatórios para Enem e concursos, EJA e Educação Básica.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil