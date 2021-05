O Senac-DF participa da próxima edição do casamento comunitário promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS). A cerimônia será realizada neste domingo (30), às 17h, no Museu da República, e os 40 casais participantes terão à disposição serviços gratuitos nas áreas de beleza e costura oferecidos pelo Senac-DF. Para isso, a instituição está mobilizando 36 profissionais entre funcionários, instrutores e alunos dos cursos de Cabeleireiro, Maquiador e Costureiro para contribuir com a realização do sonho das noivas e noivos. O Senac-DF também levará a carreta-escola de Beleza, que tem em seu interior um salão de beleza, para dar apoio aos atendimentos, que terão início às 9h e poderão ser feitos retoques até o início da cerimônia, às 17h.

Duas semanas antes da cerimônia, o Senac-DF começou o trabalho de marcação e ajuste dos vestidos e ternos, que são acervo da SEJUS. Nos dias 17 e 18 de maio, 25 alunos e três instrutores do curso de Costureiro do Senac Gama estiveram no Museu da República para fazer as marcações para os ajustes necessários nos trajes. Para evitar aglomeração com os 40 casais de noivos, os alunos, instrutores e demais profissionais foram divididos em grupos, e os atendimentos, realizados em dois dias e turnos diferentes. Após as marcações, as peças foram encaminhadas para as unidades do Senac em Ceilândia e no Setor Comercial Sul (Jessé Freire) para serem ajustadas. Os vestidos e ternos serão devolvidos à SEJUS nesta sexta-feira (28) no Museu da República e a SEJUS se encarregará de devolver aos noivos.

Os casais que participam do Casamento Comunitário de 2021 foram selecionados via edital publicado no Diário Oficial do GDF e atenderam critérios socioeconômicos estabelecidos pela Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial (SUBDHIR) para celebrarem a união matrimonial. A cerimônia seguirá todas as recomendações e normas sanitárias para o combate e prevenção do novo coronavírus, como uso de máscaras e o distanciamento social.

Da redação do Gama Cidadão – 30/05/2021