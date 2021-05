O PTB-DF é a nova força conservadora na capital para a disputa eleitoral de 2022.

O novo presidente do PTB-DF, Fadi Faraj realizou uma grande reunião com apoiadores da sigla e a filiação de pré-candidatos em Taguatinga. O encontro aconteceu no auditório do templo da Igreja Ministério da Fé, na manhã deste sábado (29). Fadi, que teve mais de 260 mil votos como candidato ao Senado em 2018, deslumbra grandes possibilidades para a legenda na capital.

O vice-presidente do PTB-DF Paulo Fernando, que aumenta sua votação a cada eleição, obteve 31.183 votos em 2018. Ambos assumiram a direção Regional do partido no DF. Os pré-candidatos, amigos e apoiadores do novo PTB ouviram atentamente as propostas da nova direção que farão o partido brilhar nas próximas eleições.

“Temos um compromisso com o DF e com o Brasil, e somos o único partido 100% cristão, patriota e defensor da família brasileira. Temos tudo para fazer história em 2022 e ajudar o Brasil”, afirmou Faraj. O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), completou 76 anos. Ele foi fundado por Getúlio Vargas, e aqui no DF, vem construindo a sua trajetória. O partido já teve como senador da república, Valmir Campelo, que foi candidato a governador, o senador Gim Argello, o deputado federal, Jofran Frejat. O partido também teve vários deputados distritais, e está sendo reconstruído com o partido de portas abertas. Paulo Fernando ressalta que, “tirando as questões ideológicas, a vida corrida e a ficha pregressa policial, todos serão bem vindos ao nosso PTB.”

A ex-deputada distrital Sandra Faraj, desejou boas-vindas aos novos pré-candidatos, amigos e apoiadores do novo PTB.

O Presidente Nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson percebeu que o time ficará fortalecido com a dupla Fadi e Paulo Fernando.

A deputada distrital Jaqueline Silva, convidada não compareceu ao evento.

Segundo o TRE, entre os grandes partidos no DF, o diretório do Partido Trabalhista Brasileiro é o que mais cresce no Distrito Federal. Já está entre os 10 maiores partidos, cresceu quase 8% a mais em número de filiados, do que as outras legendas, entre 2019 e 2020.

Da redação do Gama Cidadão – 30/05/2021