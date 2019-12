Senador Izalci Lucas é indicado para assumir o comando do MEC e Luís Felipe Belmonte ficaria com a vaga no Senado

Na atual conjuntura do governo se torna cada vez mais provável que haja uma nova troca de comando no Ministério da Educação e Cultura (MEC). O ministro Abraham Weintraub vem causando algum desconforto em sua gestão, já a algum tempo.

Sendo um político que tem sido bem atuante na área da Educação, principalmente no DF, Izalci Lucas (PSDB-DF) já vem sendo cotado como nome forte para assumir a pasta. Ao que tudo indica, mais hora menos hora, isso deve acabar acontecendo. Para tal o Senador Izalci precisaria se licenciar do mandato e assumir o cargo na Esplanada.

Não é a primeira vez que os rumores surgem no meio político. Mas, para o presidente Jair Bolsonaro, seria uma troca vantajosa no Congresso. Já seu suplente, o advogado Luís Felipe Belmonte, é número três na hierarquia do novo partido a ser criado para abrigar os aliados de Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. Foi Belmonte, por exemplo, quem financiou a festa de lançamento da nova sigla no hotel Golden Tulip, do empresário Paulo Octávio.

Assim Belmonte já demonstra que está pronto para entrar em campo. E com toda essa movimentação acontecendo o Presidente Jair Bolsonaro só teria a ganhar e bons frutos a colher. Agora resta-nos aguardar o desfecho disso tudo pra ver se as previsões se confirmam ou não.

