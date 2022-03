Sucesso comprovado, o CEM 01 do Paranoá recebeu o Projeto Grooveonline Prevenção

Um público animado e empolgado, mais de 700 pessoas assistiram a apresentação.

Uma dia repleto de alegria

Lucas Gonçalves, que é um dos melhores bateristas do Brasil, junto com a banda Grooveoline, animaram o Centro de Ensino Médio Nº 01 do Paranoá. tocando sucessos da música atual e levando todos ao delírio.

O vocalista Denilson Bhastos e Jhemis Messias comandaram as músicas. Os alunos se empolgaram e acompanharam cantando junto. Ao som de palmas, os presentes cantaram músicas, como “O Sol” (Victor Cley), Ilusão – Cracolândia e Super Herói.

Seguindo com as apresentações, a Cia de Teatro Lábios da Lua, do Gama, foi ao palco, abordando questões como bullying, vícios, alcoolismo, violência verbal e física. Os atores Daniel, Matheus e Rychard dramatizaram situações muito comuns no nosso cotidiano. Realidades que estão em nosso meio, mas que muitas vezes não nos damos conta ou

fingimos não ver.

A Dra. Josy Reis, psicóloga, coach, consteladora familiar e palestrante fez uma palestra abordando diversas questões ligadas ao ser humano. Ela falou da importância de acreditar em si mesmo e nos seus sonhos. Do quão ruim é a prática do bullying e preconceito. Ajudar ao próximo e a si. Que o hoje é muito importante para os rumos do amanhã. Ela falou da importância de aceitar a si e ao próximo.

Ao final Dra. Josy pediu para que todos entoassem palavras positivistas, reforçando aos jovens que eles podem ser tudo aquilo que quiserem ser.

Jhemis Messias foi para o palco, cantou músicas que falam sobre vício, ausência da imagem paterna e em seguida deu uma palestra sobre sonhos, manias que temos, como a de que tudo do outro é melhor do que nós temos. Jhemis enfatizou a importância de deixar de lado essas essas manias, confiando nas suas próprias capacidades, na importância de valorizar o hoje, afinal a vida é feita de só um dia, e esse dia é o hoje! Então devemos valorizar e aproveitar da melhor maneira possível. O ontem é passado, o amanhã ainda não chegou, mas o hoje é que estamos vivendo.

Jhemis contou de quando perdeu sua avó e também, uma vivência em que certa vez, um professor lhe falou que um dia ele iria no posto e Jhemis iria encher os pneus do seu carro. Isso serviu como um forte instrumento de incentivo para que ele fizesse o seu melhor. Possibilitando que, hoje, vá no posto encher os pneus do seu próprio carro. Ele reforçou que a vida não é feita de ilusão e se vivê-la direitinho já valeu a pena. A vida é uma selva e você é o leão. Na selva da vida o rei é cada um de nós!

No final o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves, agradeceu a todos, ao diretor Samuel, a vice-diretora Tati, o Senador Izalci (patrono desta edição) e sua assessora, Edileuza. Geraldinho também agradeceu à associação CRECE-DF, cujo presidente é o Sr. Eduardo Campos, pela realização desse grandioso projeto.

Um projeto que segue tocando no coração das pessoas, impactando suas vidas hoje, para um futuro melhor.

A assessora do Senador Izalci Lucas, a Sra. Edileuza, gostou muito do que assistiu. Ela considera esse projeto de suma importância na vida dos jovens, para ela o Projeto Grooveonline Prevenção precisa ir para muito mais escolas no DF. E disse que o gabinete do Senador seguirá batalhando para que se consiga mais recursos a fim de que o projeto possa ser realizado em mais escolas ao longo deste ano.

O Sr.Samuel, diretor da escola, disse que da forma que foi apresentado esse projeto, com certeza irá transformar a vida de muitas pessoas, tanto das que participaram bem como as que tiverem a oportunidade de participar. Nesse dia os presentes tiveram a oportunidade de ter um dia de alegria, de poderem se emocionar. O Sr. Samuel destacou que a escola ficou muito feliz em receber uma etapa desse maravilhoso projeto. Ele desejou sucesso a todos.

O Projeto Grooveonline conta com o apoio do Senador Izalci Lucas (PSDB – DF). O senador determinou recursos, através de emenda parlamentar, para a execução do projeto. Ele está sendo realizado através da associação CRECE-DF, com apoio da FUNARTE, Ministério do Turismo e Governo Federal.

