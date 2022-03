Estudantes inadimplentes com o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) poderão renegociar, a partir da próxima segunda-feira (07), os valores em atraso. Segundo o Ministério da Educação (MEC), cerca de 1 milhão beneficiários possuem dívidas com o programa. A regularização poderá ser feita junto ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal até 31 de agosto desse ano.

O Fies é um programa do governo federal que concede financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições privadas. As inscrições ocorrem duas vezes por ano, antes do início das aulas em cada semestre.

Quem possui pagamentos atrasados entre 90 e 360 dias terá direito a 12% de desconto no saldo devedor, com isenção de juros e multas e parcelamento em até 150 vezes. Já para quem está inadimplente há mais de 360 dias, o desconto no saldo devedor é de 92% para os financiados cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial. Para os demais casos, o desconto será de 86,5% sobre o valor principal da dívida.

Como renegociar o Fies

Os estudantes que pretendem renegociar a dívida com o Fies devem procurar um dos agentes financeiros do programa (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), que são os responsáveis pela renegociação. O valor mínimo da prestação é de R$200. Para ter o nome retirado dos cadastros restritivos de crédito, o estudante deverá pagar o valor da entrada no ato da renegociação, que corresponde à primeira parcela.

Através da Caixa, os inadimplentes poderão realizar a renegociação de seus contratos de forma 100% digital. Para isso, é preciso consultar o site da Caixa para verificar se o estudante está apto para pedir a renegociação, de acordo com as regras estabelecidas. Após essa confirmação, os interessados devem gerar o boleto para pagamento da primeira parcela ou da parcela única caso optem pela quitação de uma só vez.

A Caixa disponibiliza canais de atendimento para esclarecer dúvidas. Para mais informações, os estudantes poderão acessar o endereço www.caixa.gov.br/fies ou ligar no telefone 0800 726 0101.

Quem tem contrato do Fies pelo Banco do Brasil também pode renegociar as parcelas atrasadas de forma digital, no aplicativo do próprio banco. Para aderir à renegociação pelo aplicativo, basta acessar a opção Soluções de Dívidas e selecionar a opção Renegociação Fies. No aplicativo, o estudante poderá verificar se está apto para fazer a renegociação, consultar as opções disponíveis para liquidação ou parcelamento da dívida, os descontos concedidos, bem como ver os valores da entrada e das demais parcelas.

Além do aplicativo, a renegociação também poderá ser realizada em qualquer agência do Banco do Brasil. Para mais informações o estudante pode consultar o App BB, portal www.bb.com.br, WhatsApp (61-4004-0001) e Central de Atendimento BB (0800-729-0001).

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil