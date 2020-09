Super dicas sobre taxa de tradução

Vem ficando cada vez mais fácil encontrar serviços de tradução online. Empresas com equipes de tradutores especializados anunciam seus trabalhos pela internet, recolhem por essa via os documentos ou artigos a traduzir e enviam para os clientes, bem rápido. A dúvida para o cliente está na forma como é calculada a taxa de tradução, principalmente para quem nunca encomendou um serviço desses pela internet antes.

Tradução Juramentada: um cenário diferente

A tradução juramentada é uma situação diferente de todas as restantes. O tradutor juramentado é um oficial público, cujos documentos são reconhecidos à nível municipal, estadual e federal. Sua assinatura confere validade jurídica a suas traduções. O oficial juramentado precisou fazer um concurso público, o que lhe dá um grau de responsabilidade adicional. Os preços de traduções juramentadas são tabelados em cada estado pela respetiva junta comercial.

Cálculo de taxa de tradução

A taxa de tradução pode ser calculada de duas grandes formas: por peça (isto é, por unidade de trabalho) ou por hora de trabalho. Em geral, as empresas vêm preferindo estabelecer um preço por peça, pois se torna mais transparente e aberto para o cliente que por hora de trabalho.

O estabelecimento de um custo por hora deixa o cliente sem saber quanto vai pagar. Pois isso depende de quanto tempo o tradutor demorar a completar o trabalho. Isso pode criar expectativas que depois podem sair “furadas”. Aí, para não perder o potencial cliente para um concorrente que estabelece previamente o preço que o cliente vai pagar, a empresa que é paga à hora pode falar para o cliente que vai demorar X horas e apresentar logo um preço final. Se, por acaso, demorar mais tempo, assumirá o custo e o tempo perdido. Entretanto, isso não é diferente de apresentar uma cotação à peça, pelo que acaba por ser esse o método preferido.

Alguns clientes não entendem como pode uma empresa estabelecer um custo por palavra. O tradutor terá mais facilidade em algumas palavras do que em outras. Pode até parecer injusto para o cliente que o tradutor pegue em frases com palavras super simples e cobre por elas o mesmo que por palavras difíceis. Mas aí entra em cena o valor acrescentado que o tradutor traz ao cliente. Na prática, o tradutor está cobrando pelo trabalho que dedicou a sua profissão, por sua experiência e pela mais-valia que representa. Tudo isso está no custo por palavra.

Custo por palavra

Pois a grande vantagem é o facto de o custo por palavra ser totalmente transparente para o cliente. Ele sabe automaticamente que quanto mais palavras tiver seu documento, mais caro será o trabalho final.

Por página ou por caracteres

A taxa de tradução por página ou por caracteres é uma variação da taxa por número de palavras. Os orçamentos por caracteres se aplicam geralmente a documentos mais pequenos e por página aos maiores.

Conclusão: aponte à qualidade

Independente da forma como é calculado, o importante é que o orçamento para uma tradução reflita a experiência e a qualidade do profissional ou equipe que vai fazê-la. Sempre aposte em qualidade para conseguir os melhores resultados.