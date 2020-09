Jovem Talento CIEE oferece capacitação a alunos dos ensinos médio e técnico

A expectativa do programa é que ocorra 500 contratos mensais de estágios – CIEE

Conhecido por intermediar contratos de estágio entre empresas e estudantes, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) vai oferecer capacitação por meio de cursos a distância, divididos por áreas como Administração, Comércio e Varejo, Contabilidade e Finanças e Tecnologia através do programa Jovem Talento CIEE. O programa tem foco em jovens que estejam no Ensino Médio e Técnico.

A expectativa do programa, batizado de Jovem Talento CIEE, é que ocorra 500 contratos mensais de estágios. Segundo dados do banco de cadastro do CIEE, há cerca de 524 mil jovens no ensino médio e técnico elegíveis para o programa.

O estágio dos estudantes terá carga horária diária de seis horas, das quais uma será reservada para as aulas nos cursos oferecidos pelo programa. Para o diretor-presidente do CIEE, Humberto Casagrande, o programa tem como objetivo auxiliar jovens que estejam vulneráveis ao desemprego provocado pela pandemia de Covid-19.

“Capacitação e oportunidades no mundo do trabalho são fatores que assombram há muitos anos os jovens brasileiros. Essa iniciativa é uma maneira de minimizar números de desalentados no nosso país, e, não só isso, será possível também combater a evasão escolar”, afirmou.

O programa é válido para os estados da Região Norte, Nordeste (exceto Pernambuco), Centro-Oeste e São Paulo. As empresas interessadas em ofertar vagas nesta modalidade podem fazer contato diretamente com um consultor do CIEE nestes locais. Já os estudantes devem realizar um cadastro no próprio site da plataforma. O endereço é https://portal.ciee.org.br/.

As empresas podem tirar dúvidas a respeito de vagas e como aderir ao programa por meio do número 3003-2433, ligação local, sem necessidade do DDD.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil