Ação Socioambiental Promove o Plantio de 300 Mudas no Parque Distrital do Gama

No último domingo, dia 3 de dezembro, presenciamos um significativo avanço para o futuro impulsionado pelo Movimento Regenerativo “Tempo de Plantar”. Dez mil mudas nativas do Cerrado foram plantadas com cuidado em diversas regiões do Distrito Federal. O “Dia de Plantar” foi oficializado pelo Governo do Distrito Federal, a partir de agora integra oficialmente o calendário da capital, conforme o decreto 44.606/2023, promulgado pelo governador Ibaneis Rocha. Pelo documento, fica instituído o primeiro domingo de dezembro como a data para realizar o plantio de árvores nativas no Cerrado.

O evento, que acontece entre 9h e 13h. Águas Claras, Plano Piloto, Guará, Sobradinho, Ceilândia, Estrutural, Gama, Lago Norte e Planaltina estão entre as regiões participantes.

No Gama, a ação socioambiental ocorreu pela primeira vez no Parque Distrital do Gama (antiga Prainha, uma referência ambiental na região).

“A ação de plantio de árvores no Parque Distrital do Gama foi um sucesso, e marca o início de uma nova consciência de preservação e cuidado desse importante patrimônio natural. O parque foi o primeiro a ser criado no Distrito Federal, na década de 1960, e é um importante refúgio de fauna e flora. É fundamental que a sociedade se mobilize para preservá-lo”. disse a coordenadora do Movimento Regenerativo Tempo de Plantar Gama, professora Juanice Santos



“Quando você quer que seu sonho se realize, você o compartilha para ele renascer como sonho de todo mundo. Aí a gente sonha, planeja, realiza e celebra. É o que estamos fazendo hoje aqui: celebrando a primeira edição oficial do Tempo de Plantar”. ressalta o presidente do Movimento Regenerativo Tempo de Plantar, Paulo César Araújo

“Plantar árvores equivale a preservar o que é mais vital para nós, a água. Não plantamos árvores apenas para ornamentar o ambiente; nosso objetivo é regenerar o ecossistema que nós mesmos degradamos. Na sua auto-organização, a natureza estabelece um casamento indissolúvel entre a árvore e o olho d’água. Isso significa que não teremos água se não cuidarmos das árvores. O trabalho realizado no domingo tem uma expectativa a longo prazo, entre 20 a 30 anos, pois as árvores precisarão de tempo para desenvolver plenamente sua capacidade de captar água das chuvas, infiltrá-la até os aquíferos e desempenhar plenamente sua função regenerativa no ecossistema”. Ressalta Eugênio Giovenardi, ecossociólogo e escritor.

As secretarias e entidades foram responsáveis por mapear os locais de plantio e viabilizar as mudas nativas e os insumos. O grupo também se encarregou de fazer a escavação das valas para o plantio, que receberam o nome de “berços”.

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (SEMA-DF), o Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará, é a “vitrine” desta edição. O plantio ocorrerá em parques de diversas regiões do DF (veja lista ao fim do texto).

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também prestigiou o evento. “Eu tenho certeza que as próximas gerações vão celebrar o que vocês estão fazendo aqui”, declarou. “Nós estamos plantando 10 mil, mas queremos plantar 1 milhão”.

O secretário de Meio Ambiente do DF, Gutemberg Gomes, afirma que a data é histórica e importantíssima para fortalecer a conscientização sobre a preservação do meio ambiente. “A manutenção do nosso ecossistema necessita do plantio de mudas nativas. Este é um trabalho pensado para melhorar a qualidade de vida das próximas gerações. De maneira a reduzir os impactos da emissão de gases de efeito estufa que impactam nas mudanças climáticas.”

Diversos órgãos do GDF estão envolvidos na programação, encabeçada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema). Também participam o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e a Secretaria de Governo do DF (Segov). Como representantes da sociedade civil fazem parte do plantio o Movimento Regenerativo Tempo de Plantar e o Instituto Arvoredo.

O Movimento Regenerativo “Tempo de Plantar”, lançado em 2019, coordena campanhas nacionais de plantio durante o período das chuvas, de outubro a março do ano seguinte. Destacando o primeiro domingo de dezembro, realiza um mutirão anual com metas progressivas de plantio, buscando, em 2021, alcançar a meta ambiciosa de 1 milhão de mudas de árvores em um único dia. A iniciativa propõe que cada cidade institua uma lei municipal declarando o primeiro domingo de dezembro como o Dia de Plantar uma Árvore e estabelece a criação de Comitês Municipais de Plantio de Árvores nos 5 mil municípios brasileiros. Esses comitês, auto-gerenciáveis, organizam plantios, orientam voluntários, identificam locais adequados, estabelecem Comunidades que Sustentam a Regeneração (CSR), mantêm Viveiros de Mudas e Bancos de Sementes. Ao se unir a um comitê, cada voluntário é incentivado a plantar e cuidar de uma muda de árvore por cada ano de sua vida.

Fotos: Israel Carvalho do Gama Cidadão

Programação completa de plantio nas regiões administrativas:

Águas Claras

Parque Central – 50 mudas

Candangolândia

Parque dos Pioneiros – 50 mudas

Ceilândia

Parque Urbano do Setor O – 300 mudas

Gama

Parque Distrital do Gama (antiga Prainha) – 300 mudas

Guará

Parque Ecológico Ezechia Hering – 200 mudas

Parque Bosque dos Eucaliptos – 150 mudas

Jardim Botânico

Centro de Práticas Sustentáveis – 50 mudas

Lago Norte

Bosque dos Escoteiros – 450 mudas

Parque das Garças – 50 mudas

Lago Sul

Parque Copaíba – 50 mudas

Paranoá

Parque Ecológico do Paranoá – 40 mudas

Park Way

Família Mustafa (área privada) – 80 mudas

Planaltina

Escola Classe 07 – 10 mudas

Plano Piloto

Parque Ecológico da Asa Sul – 50 mudas

Bosque dos Pioneiros – 300 mudas

Parque Burle Max (Noroeste) – 50 mudas

Santa Maria

Parque Ecológico de Santa Maria – 220 mudas

São Sebastião

Área rural particular – 50 mudas

SCIA/Estrutural

Áreas verdes da cidade – 150 mudas

Sobradinho

Rota do Cavalo | DF 440 – 150 mudas

Sobradinho II

Parque Canela da Ema – 500 mudas

Lagoa da Pedra | Pátio da Associação Área Privada – 300 mudas

Comunidade Agroecológica José Wilker, Sítio Nova Esperança Área Rural de Reserva Ambiental Área Privado – 500 mudas

Viveiro da Floresta Serrana, comunidade Agroecológica José Wilker, DF- 335, KM 1.05 – 500 mudas

Sudoeste/Octogonal

Parque das Sucupiras e SQSW 105 Área Degradada Novo Viaduto do Sudoeste Área do Ibram e Novacap – 400 mudas

Taguatinga

Parque FLONA (Parque Nacional) plantio do Grupo de Caminhada Área do ICmBio – 100 mudas

Varjão/Serrinha do Paranoá

Varjão Q. 7 Sopé do Morro Taquari/Varjão – 80 mudas

Núcleo Rural Córrego do Alto Urubu,Chácara 58 DF 001 Km 1.

Acesso em frente à segunda guarita do DER – 300 mudas.

Da redação do Gama Cidadão com informações da Agência Brasília – 06/12/2023