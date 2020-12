Tempo de Plantar: Gama ganha mudas de árvore

Espécies típicas do Cerrado, como Ipês, Jatobás e Jacarandá, foram plantadas na cidade em ação de movimento nacional que acontece até mês de abril

Da lista de coisas para se fazer durante a vida, uma das mais importantes é plantar uma árvore e cuidar dela. Você já fez isso? Plantar árvores ajuda a preservação do ambiente e torna as cidades lugares melhores de se viver. Pensando nisso, dezenas de voluntários estão mobilizados no Gama para plantar mudas e espécies nativas. Só na primeira ação que aconteceu no dia 6 de dezembro foram 372 árvores plantadas. Entre elas: Ipês (amarelo, branco, rosa e roxo), Aroeira, Angico, Ingá, Saboneteira, Mogno, Pau de Formiga, Acácia, Moringa, Jatobá, Canafístula e Jacarandá.

Essa mobilização faz parte do movimento “Tempo de Plantar”. A iniciativa nasceu, em 2019, no Distrito Federal e se tornou um movimento nacional, que agora ganha força inclusive em outros países. O objetivo é incentivar as pessoas a plantarem árvores nativas no período das chuvas, que vai de outubro a abril. Assim, se busca regenerar a vegetação da cidade, promover educação ambiental, garantir qualidade de vida e minimizar impactos provocados por questões socioambientais. Como, por exemplo, desmatamento, queimadas, ocupação desordenada do solo, escassez de água, descarte indevido de resíduos sólidos, poluição atmosférica e as consequências das mudanças climáticas.

O movimento tem a preocupação de plantar apenas as espécies nativas do próprio Cerrado. Pois são adaptadas ao tipo de solo, à disponibilidade hídrica, ao clima e tem toda uma fauna associada a elas. Além disso, o “Tempo de Plantar” respeita as normas relativas ao planejamento urbano e legislação ambiental, ou seja, procura se articular com a Administração Regional local e órgãos ambientais a fim de fazer o planejamento conjunto com o poder local, obtendo a indicação dos locais, com as devidas autorizações e orientações técnicas para os plantios.

Locais que ganharam árvores

No dia 6 de dezembro, os plantios aconteceram em todos os setores da cidade, de forma descentralizada, com grupos pequenos em cada local, atentos aos protocolos de segurança contra a COVID-19 – Sul (Praça 3), Oeste (EQ 12/16 e Vila Roriz – área erodida), Norte (Praça do Lions/SkatePark), Leste (balão da AMBEV, balão das quadras 27/28/29, balão do centro de saúde 04), Entrada do Gama (em toda a extensão da rodovia). No dia 13 de dezembro, também houve plantio na praça 04 do Setor Sul.

Movimento colaborativo

O Movimento Tempo de Plantar congrega pessoas, instituições, ONGs, órgãos do governo, associações, clubes de serviço e outros movimentos sociais que se preocupam com a questão ambiental global, regional e local. Nós nos apoiamos e colaboramos uns com os outros nas ações relativas ao meio ambiente, a educação ambiental e a outras temáticas de relevância social. Buscamos aqui, participar da gestão pública e ambiental da cidade, melhorando e cuidando da nossa cidade e da nossa qualidade de vida!

Nesta segunda edição, as seguintes Instituições se uniram ao Movimento Tempo de Plantar: Administração Regional do Gama (RA-II), Instituto Federal de Brasília (IFB – Campus Gama), Rotary Club do Gama, Rotary Club Gama 12 de outubro, Rotaract, Casa da Amizade do Gama, Rotary Club do Valparaíso de Goiás, Lions Clube Gama Sul-Oeste, Lions Caub I, Lions Buriti, Lions Clube do Gama – DF, ONG SERPAJUS, ONG ROTA DO BEM, Corredores de Rua do Gama (CORGAMA), SINPRO, Conselho Regional de Saúde/Gama, Centro de Saúde 02 do Gama, Instituto Pipoquinha, Bagagem Cia. De Bonecos, Movimento Gama Verde, CEF 01 GAMA, CEMI GAMA, CEM 03 GAMA, CED 08 GAMA, Movimento da Comunidade Vila Roriz, comunidade residente próxima aos locais de plantio.

A partir de janeiro continuaremos os plantios de mudas no Gama, em outras áreas urbanas e, também, nas áreas rurais, principalmente nas áreas de nascentes. Plantaremos até o fim do período das chuvas.

Entendemos que só ações de preservação e conservação não são mais suficientes – O PLANETA PRECISA DE REGENERAÇÃO!

Idealizador/Criador/Governança do Movimento Tempo de Plantar: Paulo César Araújo – 99986-0094

Coordenadora do Comitê Gama – Tempo de Plantar: Flavia Maria Barbosa – 98470-7705

Por Larissa Mantovan para redação do Gama Cidadão – 22/12/2020