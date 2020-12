Findes disponibiliza cursos on-line e gratuitos com certificado

As inscrições começam a cada primeiro dia do mês

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) oferece 17 cursos gratuitos e on-line para aprimoramento do conhecimento de jovens e adultos. Os programas de aprendizagem ficam disponíveis durante 24 horas em ciclos mensais e dão direito a certificado de conclusão, quando o estudante atingir o mínimo de aproveitamento do conteúdo das aulas. As inscrições começam a cada primeiro dia do mês e podem ser realizadas através do site da instituição.

Veja, abaixo, os cursos disponíveis.

1 – Boas Práticas de Saúde e Segurança do Trabalho para Prevenção à Covid-19 (Carga horária de 8 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

2 – Administrando o seu Dinheiro (Carga horária de 12 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 70% de aproveitamento ao final do curso.

3 – Qualidade no Atendimento e Postura Profissional (Carga horária de 10 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 75% de aproveitamento ao final do curso.

4 – Redação Administrativa (Carga horária de 10 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 75% de aproveitamento ao final do curso.

5 – Comunicação no Foco Organizacional (Carga horária de 20 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

6 – Comunicação Efetiva (Carga horária de 12 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 75% de aproveitamento ao final do curso.

7 – Tecnologia da Informação e Comunicação (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

8 – Segurança do Trabalho (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

9 – Noções Básicas de Mecânica Automotiva (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

10 – Metrologia (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

11 – Lógica de Programação (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

12 – Fundamentos de Logística (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

13 – Empreendedorismo (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

14 – Educação Ambiental (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

15 – Desenho Arquitetônico (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

16 – Consumo Consciente de Energia (Carga horária de 14 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 60% de aproveitamento ao final do curso.

17 – Satisfação do Cliente (Carga horária de 40 horas on-line). O estudante receberá o certificado após obter 75% de aproveitamento ao final do curso.

Cursos gratuitos na internet

Além da Findes, outras instituições de ensino ofertam cursos gratuitos e on-line com direito a certificado. Em muitos, para fazer os cursos os interessados necessitam apenas de um computador ou celular com acesso à internet.

Muitos destes são considerados Cursos Livres, o que significa que nenhum deles substitui uma Graduação ou Pós-Graduação, por exemplo, funcionando, apenas, como um complemento dos conhecimentos que os estudantes já possuem ou nos quais querem se aprofundar, seja para atualização de conhecimentos ou capacitação para o mercado de trabalho.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil