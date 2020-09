Teresa Cristina e Paulo Vieira estão no Opinião desta quarta-feira (9/9)

Participam do programa a cantora Teresa Cristina e o ator e comediante Paulo Vieira. A sambista baiana atingiu o auge da carreira em pleno confinamento, após ter realizado um número incontável de lives no Instagram. As transmissões ao vivo, nas quais a artista canta à capela, se diverte e interage com os seguidores, lhe renderam o apelido de “Rainha das Lives”.

Paulo também aproveitou o isolamento para criar um novo projeto, que batizou de “Diário do Coronga”. Os vídeos mostram conversas de WhatsApp com várias mensagens de voz, nas quais o humorista reproduz situações cômicas típicas da quarentena.