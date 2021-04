Território Criativo abre inscrições para três novos cursos

Prestação de Contas, Elaboração de Projetos Culturais e Empreendedorismo,

Inovação e Tecnologia já estão abertos para o público do Distrito Federal.

Com inscrições abertas até 28 de abril, o projeto de capacitação, que obteve absoluto êxito de público em sua primeira etapa, mantém as portas abertas para novas turmas de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia com Erika Lisboa — segundas e quartas de maio, de 19h30 às 21h40 — e de Elaboração de Projetos Culturais com Fernanda Soutto Mayor — terças e quintas de maio, de 19h às 21h. Além disso, um novo curso também será oferecido, Prestação de Contas (LIC e FAC) com Cláudio Chinaski — 08,15 e 22/05, de 10h às 12h. Todos os formulários de inscrição estão disponíveis em www.territoriocriativo.com.br, onde também é possível informar-se melhor sobre as ementas de cada um deles.

Pensado em descentralização, o Território Criativo reserva 50% das vagas a residentes da Ceilândia, Gama e Recanto das Emas.

Lúcia Félix, atuante no Conselho da Mulher Empresária e no Movimento Maria Cláudia pela Paz, participou do curso de Captação de Recursos com a professora Daniela Torres e relata como foi: “a professora trouxe sua ampla experiência, trouxe um curso riquíssimo em conteúdo, com novas técnicas, com uma transmissão de conhecimento fantástica. Diria até inesperada, de tão ampla”.

Gisele Mendes, assistente social, também conta como foi sua participação no mesmo curso: “não possuía nenhuma experiência prévia sobre captação de recursos, então, para mim, foi maravilhosa a forma como a Dani conduziu o curso. Ela trouxe suas vivências, suas ferramentas de gestão e de planejamento estratégico para ampliar nossas possibilidades de trabalho. Ela foi um exemplo, um espelho para alcançarmos nossos sonhos”.

Além de descentralizar, o projeto propõe-se a amenizar as dificuldades geradas por um período tão complexo, como o vivido atualmente, diante da pandemia global. Entre suas premissas, está a de oferecer oportunidades de capacitação, treinamento e formação a agentes culturais ou pessoas vinculadas, de alguma forma, à cultura, posto que esse é um dos setores mais prejudicados com as restrições sociais. Com essa filosofia, oferecem uma alternativa para quem deseja aprender, reciclar conhecimentos ou aperfeiçoar o que já domina.

Cássia Lemes, produtora da iniciativa, recorda o público sobre as premissas do projeto: “entre nossos alicerces, está a proposta de provocar uma transformação social significativa, palpável e em curto ou médio prazo. As necessidades de trabalhadores, agentes, iniciantes, enfim, da população vinculada à cultura são imediatas. Então, o Território tem a preocupação de entregar soluções rápidas e duradouras para os agentes culturais de todo o Distrito Federal, tendo como foco a descentralização. Durante os cursos, percebemos o interesse dos alunos, que em sua maioria são participativos e se envolvem com a aula. Isso mostra que fomos assertivos na escolha de nosso quadro de especialistas e que estamos no caminho certo”.

Serviço: Território Criativo – Nova Temporada

Cursos — inscrições de 9 a 28 de abril:

– Nova turma de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia com Erika Lisboa.

Data: segundas e quartas de maio.

Horário: 19h30 às 21h40.

*50% das vagas reservadas a residentes do Gama.

– Nova turma de Elaboração de Projetos Culturais com Fernanda Soutto Mayor

Data: terças e quintas de maio.

Horário: 19h às 21h.

*50% das vagas reservadas a residentes do Gama e do Recanto das Emas.

– Prestação de Contas (LIC e FAC) com Cláudio Chinaski.

Datas: 08,15 e 22/05.

Horário: 10h às 12h.