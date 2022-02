Tiago Abravanel, no BBB22, questiona o que é Fies e recebe críticas na internet

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) virou pauta no Big Brother Brasil (BBB) 22 nesse domingo (06). Durante conversa com a professora Jessilane de Souza, Tiago Abravanel questionou o que era financiamento estudantil. Jessi contava sua trajetória acadêmica e mencionou que contou com ajuda do Fies para concluir a graduação em Biologia .

“O que é o financiamento estudantil? Já ouvi falar, mas conta o que é”, indagou Abravanel. O desconhecimento do artista gerou críticas na internet. Uma postagem na rede social Twitter com a transcrição da conversa até hoje, 06, tinha recebido mais de 80 mil curtidas. Nos comentários, muitas pessoas demonstraram incredulidade com a pergunta. “Conversa fiada… quem não fez tem um parente ou amigo, até um vizinho que fez. Em pleno 2022 falar que não sabe o que é Fies é uma piada!”, criticou o usuário @BrunoLaia. Já o perfil Neto_bsb defendeu: “Não entendo a revolta. O cara é rico, não precisa e o Fies não foi feito pra pessoas como ele. Qual o mal em perguntar sobre?”, escreveu.

Mas… o que é Fies?

Programa do Ministério da Educação (MEC), o Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas. Esse modelo é dividido em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

De acordo com pesquisas da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), 40% dos brasileiros não têm condição de ingressar em uma faculdade e precisam de apoio através de programas de bolsa de estudo ou financiamento estudantil. Neste contexto, motivos financeiros aparecem como principal empecilho.

A enfermeira Elzirene Marques é especialista em Implementação de Unidades Covid em Fortaleza, capital do Ceará, e professora universitária e de nível técnico. É a primeira pessoa da família a se formar no ensino superior, e conseguiu o título de Bacharel em Enfermagem com ajuda do Fies. Ela é a primeira mulher a ser coordenadora administrativa de um hospital de campanha da Covid-19 em Fortaleza.

“O Fies é muito importante. Imagine quantas pessoas querem se formar e passam pela mesma situação que eu passei. Meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim, a gente foi na luta, e graças à ajuda do Fies eu pude passar mais tempo com minha família e aliviar a rotina que era difícil quando eu precisava conciliar os três empregos para pagar a faculdade antes de conseguir o benefício da bolsa”, relembra.

Fies 2022: inscrições

As inscrições para o Fies 2022.1 serão entre os dias 8 e 11 de março. A divulgação do resultado está prevista para o dia 15 do mesmo mês. De acordo com o MEC, neste ano, o Fies irá ofertar 110.925 vagas, sendo que 66.555 estarão disponíveis no primeiro semestre e 44.370 vagas ficarão para o segundo semestre.

Para participar do processo seletivo do Fies é preciso ter a nota do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média nas provas igual ou superior a 450 pontos, sem ter zerado a redação.

O programa leva em consideração a renda familiar. Contudo, para participar desse processo o candidato precisa possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, igual a superior a um salário-mínimo ou até 3 salários-mínimos.

O bolsista parcial do Prouni poderá participar do processo seletivo do Fies e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que se enquadre nas condições previstas no edital.

O Fies, assim como o Prouni, é realizado em chamadas no primeiro e segundo semestre e também possui lista de espera.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil