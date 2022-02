Innovatour Investor movimenta ecossistema de startups e inovação do DF

Com o objetivo de auxiliar empreendedores a se adaptarem rapidamente ao universo das startups, a Brasil Startups vem conectando empresários e empreendedores em grupos de networking em busca de apoio mútuo e de novas oportunidades na capital federal.

Nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, aconteceu o “Innovatour Investor ”, City Tour Tecnológico para explicar as tendências desse mundo novo e desafiador. Os empreendedores e entusiastas tiveram a chance de conhecer startups da capital, fazer negócios entre si ou diretamente com investidores-anjos. Os eventos integram o projeto Startup Brasília 2030, realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e executado pela Associação das Startups e Empreendedores Digitais (Brasil Startups).

Em um dos City Tours, foi visitada a JOVES, startup brasiliense que criou um dispositivo eletrônico (MVPU Mínimo Produto Viável Universal), que reduz em média 50% o consumo dos combustíveis.

“A nossa startup recebeu aporte de R$ 700 mil em agosto de 2021 de investidor-anjo, agora [A JOVES] está se preparando para alçar voo nacional e internacional. Queremos difundir tecnologia de energia sustentável a todo o mundo para reduzir o consumo de combustíveis dos automóveis e a emissão de carbono na atmosfera”, diz o inventor e CEO da JOVES, Jhonata Veras

O Innovatour Investor é um produto de turismo tecnológico, pensado para conectar empresários e investidores ao mercado de startups do DF, onde os interessados podem conhecer as principais startups do DF e interagir com seus líderes. Além disso, conhecer parques tecnológicos e aceleradoras que estão promovendo a tecnologia e inovação da nossa região.

Hugo Giallanza, presidente da Brasil Startups, assegura que cada um dos eventos irá promover a união de vários players do mercado, buscando proporcionar as melhores experiências, engajamentos e conexões entre os participantes, além de gerar mais valor para as startups e negócios da região. Para ele, são momentos de aprendizados, oportunidades e conexões em um ambiente com múltiplos eventos para startups e empreendedores.

Startups de diferentes fases estão sendo selecionadas para receberem visitas técnicas, conectando-as com os investidores nos segmentos de interesse.

Em meio à pandemia, as instituições representativas foram tão impactadas quanto o setor produtivo. Em um mundo em que o processo decisório foi norteado pelas prioridades e urgências, as contribuições associativas muitas vezes não foram priorizadas. Passado mais de um ano, os esforços institucionais de resgatar os associados e mantenedores destas instituições têm se baseado em apresentar de forma clara e inequívoca o valor percebido.

Sendo assim, o programa Startup Brasília 2030 oferece, para as instituições parceiras, um produto que será totalmente operacionalizado pela Brasil Startups e promovido pela instituição do ecossistema.

Sabendo que esta prestação de serviço será executada pela Brasil Startups, eles sugerem que a instituição parceira cobre um valor de R$49 à R$299,00 pelo Tour tecnológico, lembrando que estes valores serão inteiramente revertidos para a instituição. Foi sugerido também que 10% desse valor seja destinado para um fundo filantrópico que fomente o empreendedorismo do futuro.



Nos dias 16/02 a 18/02 serão realizadas algumas visitas técnicas e uma apresentação do ecossistema.

Não fique fora dessa programação e garanta já a sua vaga. Os contatos devem ser realizados por meio do Whatsapp. Basta escolher o dia desejado e entrar no grupo correspondente.

