Tributo Poético a Castro Alves por Gustavo Dourado

Castro Alves popular

Poeta bem brasileiro

Telúrico…espiritual

Libertador altaneiro

O Poeta dos Escravos

Um eterno condoreiro

Bardo sempre iluminado

Sol poeta menestrel

Trovador de alto brado

Alquimista…bacharel

Repentista de primeira

Foi precursor do Cordel

Na Fazenda Cabaceiras

O grande poeta nasceu

Dia 14 de março

A poesia floresceu

No Ano 47(XIX)

O poeta apareceu

Paraguaçu,Cabaceiras:

Muritiba, freguesia

Comarca de Cachoeira

No Estado da Bahia

Surge Antônio Frederico

Transmutador da poesia

Poeta de boa estirpe

Nasceu no interior

Pai, Antônio José Alves

Foi médico de valor

Clélia Brasília, a mãe

Mulher de fibra e amor

Aos 5 anos de idade

A família se mudou

Residência em Muritiba

Em São Félix morou

Na famosa Cachoeira

Castro Alves estudou

José Peixoto da Silva

O primeiro professor

O poeta bem infante

Com essência do calor

Recebe do amado mestre

A sinergia do amor

No ano 54

A família em Salvador

Lá na Rua do Rosário

Num sobrado encantador

Faleceu Júlia Feital

Baleada pelo “amor”

Mudou para a Rua do Paço

Logo no ano seguinte

Foi estudar no Sebrão

Mui atento bom ouvinte

Já gostava de poesia

Na alma constituinte

No ano 58

Vai pro Ginásio Baiano

De Abílio César Borges

Luz ao poeta cigano

Treme a terra…brame o mar

Versoteropolitano…

Fixa moradia em Brotas

Na Chácara Boa Vista

Castro Alves vive a vida

Com a alma de ativista

Surgem os primeiros versos

Do monumental artista

A Dona Clélia Brasília

Morre em cincoenta e nove

Foi uma grande emoção

Castro Alves se comove

Grande baque na família

Dor em poesia sorve

Foi no ano de sessenta

Setembro no dia nove

Recita os primeiros versos

O Uni verso se move

A estrela da poesia

Pelo céu se loucomove

Versos ao Doutor Abílio

Criativo educador

Ás do Ginásio Baiano

Dinâmico diretor

O Barão de Macaúbas

Grande mestre, professor

Seesenta e um, três de julho

O poeta a declamar

Poema ao 2 de Julho

Sua verve a consagrar

O Poeta dos Escravos

Poesia a libertar

Dr. Antônio J. Alves

Busca o amor novamente

Maria Ramos Guimarães

Para cuidar da semente

Antônio e José Antônio

Tem Recife pela frente

No ano sessenta e dois

Vinte e cinco de janeiro

Partiu lá para o Recife

Nosso poeta altaneiro

Na Veneza brasileira

Faz-se vate guerrilheiro

E no Jornal do Recife:

Poema a Jerusalém

Versos arrebatadores

A poesia do além

Poeta crítico altaneiro

Além do mal e do bem

Surge Eugênia Câmara

Teatro Santa Isabel

Nasce o vate repentista

Vigoroso menestrel

O amor que queima a alma

Como fogo no papel

A Canção do Africano

Publica em A Primavera

Ano sessenta e três

Canto de uma quimera

Poeta abolicionista

Construtor da nova era

Eugênia Câmara em lance

Início de uma paixão

O poema Meu Segredo

Germina do coração

Sofre uma hemoptise

Sangue que vem do pulmão

Primeiro ano jurídico

Após a morte do irmão

O Futuro ele redige

Arte de depuração

Poesia toma forma

Na luta da abolição

O seu “Mocidade e Morte”

Poesia de primeira

O Tísico ele escreve

Poesia na dianteira

Sofre muito com o pulmão

Dor profunda e verdadeira

Interrompeu os estudos

Volta para Salvador

Início de tuberculose

Sofre o poeta do amor

Tem o curso interrompido

Nosso vate sedutor

Ao Recife ele retorna

Com o Fagundes Varela

Castro Alves condoreiro

Poeta de uma vida bela

Apesar do sofrimento

Fez boa poesia pra ela

Logo à lida retornou

Ao Recife pra estudar

Segundo ano jurídico

CastroAlves vai cursar

Sociedade abolicionista

Pra escravidão acabar

Declamou O Século

Sessão comemorativa

Amante de Idalina

Vida sensual…ativa

Sofria com a escravidão

Da plebe negra cativa

Cria com o Rui Barbosa

Núcleo pela abolição

Com Regueira e Plínio Lima

Companheiros de ação

O Poeta dos Escravos

Queria a libertação

Lança o jornal A Luz

Ilumina o ambiente

Com o Tobias Barreto

Polemiza no repente

O conflito das ideias

Faz germinar a semente

Compõe Horas de Martírio

Na cela de um convento

Lá fez o seu habitat

Transmutou o sentimento

Navegante do eterno

Luminar de um movimento

Declamação de Pedro Ivo

Teatro Santa Isabel

Poesia diamantina

Do famoso menestrel

Castro Alves precursor

Do repente e do cordel

Amante de Eugênia Câmara

Teatrólogo – tradutor

Cultivou a sua dama

Com poesia e fervor

Traduziu duas peças

Dramaturgo de valor

Poesia de indignação

Divulga em O Tribuno

Versos O Povo no Poder

Impressões de um aluno

Ativista libertário

Feito Giordano Bruno

Conclui o drama Gonzaga

Ou Revolução de Minas

No povoado do Barro

Poesias repentinas

É nome reconhecido

Pelas plagas nordestinas

Na Rua do Imperador

Dirigiu-se à multidão

Crítica à arbitrariedade

Do sistema da opressão

Torres Portugal espancado

Protesto da população

No Teatro Santa Isabel

Do Gonzaga fez leitura

Círculo de intelectuais

Amor à literatura

Arte com admiração

Castro Alves se estrutura

No ano sessenta e sete

Volta para Salvador

Deixa de vez o Recife

Com Eugênia…grande amor

Retorna à boa terra

Bahia de Nosso Senhor

Se instala na Bahia

Tem uma peça aprovada

Recital ao 2 de Julho

Em cena ovacionada

No Teatro São João

Tem poesia declamada

Já no Livro e a América

Por Eugênia recitado

Em benefício do Grêmio

Com sucesso renovado

O poeta Castro Alves

Tem o seu nome elevado

Estreia peça Gonzaga

Dia de consagração

O poeta é carregado

Com louvor e devoção

Coroado pelo povo

Como às da criação

Apresentações do drama

O poeta é coroado

Gonzaga lhe traz a glória

Muito bem representado

Castro Alves cria fama

Pelo povo é respeitado

Após o drama Gonzaga

Dedica-se a escrever

Sub Tegmini Fage

Os Escravos a tecer

Na chácara Boa Vista

Vai com Eugênia conviver

Produz várias poesias

Vai ao Rio de Janeiro

Na companhia de Eugênia

Vai cantar noutro terreiro

Da Bahia para o Rio

Em 8 de Fevereiro.

Na Capital do Brasil

Vai a José de Alencar

Lê Gonzaga e seus poemas

Ao escritor popular

O criador de Iracema

Soube bem recomendar

Diário Rio de Janeiro

Gonzaga, apresentação

Jornalistas e letrados

E notáveis da Nação

É consagrado no Rio

No calor da emoção

Alencar recomendou

Foi ouvido por Machado

Que leu a peça e poemas

Com aplauso no seu brado

Machado de Assis gostou

E demonstrou seu agrado

Castro Alves fez sucesso

No Rio glorificado

Banquete de alto nível

Seu nome homenageado

Por Emílo Zaluar

E pelo poetariado

Pesadelo de Humaitá

Recita à multidão

Na sacada do Diário

Toca a população

O poeta Castro Alves

Alquimista da paixão

Levou o povo ao delírio

Despertou o sentimento

Coração estudantil

Alma em voo no firmamento

Militante da poesia

Nas ondas do movimento

Viajou para São Paulo

Com Eugênia e Rui Barbosa

Terceiro ano jurídico

Muita poesia e glosa

Sábio segredo do verso

E o mistério da rosa

O Livro e a América fala

Faz o bom congraçamento

Sua estreia em São Paulo

No calor do movimento

Jurídico e literário

Promoveu o seu talento

No Teatro São José

Triunfa em declamação

Segundo Joaquim Nabuco

Testemunha da ação

Sua Ode ao 2 de Julho

Recebeu aclamação

Com o poema Pedro Ivo

Exalta a abolição

Prenuncia a República

Com fervor no coração

Paulicéia desvairada

Fez sua Revoolução

Para o José Bonifácio

Recita O Navio Negreiro

Triunfa em sessão magna

Com ares de condoreiro

Prega contra a escravidão

Pede o fim do cativeiro

O Gonzaga faz sucesso

No Teatro São José

Poeta glorificado

Escritor de muita fé

Castro Alves luminoso

Na boa terra do café

Nos seus atos escolares

O vate foi aprovado

Fez sucesso com poesia

Na escola, respeitado

Por todos reconhecido

Que gostavam de seu brado

Dia 11 de Novembro

Um fato de desagrado

Dizem que numa caçada

Um tiro foi disparado

Com uma bala na perna

Castro Alves foi baleado

É um fato muito estranho

Que não dá pra entender

Foi um ato complicado

Não dá pra compreender

É uma história esquisita

Que é preciso esclarecer

No Quarto Ano jurídico

Começa a se dedicar

Com o problema no pé

Agrava a dor pulmonar

Já mais fraco combalido

Não pode mais estudar

Tem a saúde abalada

Vai pro Rio de Janeiro

Luís Cornélio dos Santos

Apoia o vate condoreiro

Começa o sofrimento

Do gigante brasileiro

Teve seu pé amputado

Na mesa de operação

Não pegou anestesia

Muita dor e emoção

Para dominar os nervos

Gracejou seu coração

“Corte-o, doutor”, sobre o pé.

O poeta proferiu

Eu “Terei menos matéria”

Castro Alves só sorriu

Mesmo com a imensa dor

O escritor não desistiu

Teatro Fênix Dramática

Com Eugênia encontrou

Um ano da ruptura

Castro Alves conformou

Despediu-se de Eugênia

Para sua terra embarcou

Foi embora pra Bahia

Terra de São Salvador

Segue para Curralinho

Nas terras do interior

Rumou para Itaberaba

Na reconquista do amor

No sertão renasce o vate

Vive sonho matutino

Com amor e platonismo

Pelo sertão diamantino

Sonha com a bela Nídia

Novo amor em seu destino

Por seis meses no Sertão

Chapada Diamantina

Fazenda Santa Isabel

É terra de gente fina

Retornou a Salvador

Para mudar sua rotina

Retornou pra Salvador

Encontra admiradores

Cachoeira Paulo Afonso

E declama com fervores

Foi Poeta dos Escravos

Com versos libertadores

Lança Espumas Flutuantes

Expressão do sentimento

Obra-prima de um mestre

E gênio de um movimento

Estrela do Romantismo

Tão social pensamento

Agnèse Trinci Murri

A sua nova inspiração

Sente-se arrebatado

Em enlevo da emoção

Com poesia “A Violeta”

Transparece sua paixão

Recitou a última vez

No dia 10 de Fevereiro

Foi seu último ato público

Do romântico luzeiro

A nossa expressão maior

Vateterno condoreiro

Na noite de São João

Agravou-se o sofrimento

Sangrou com o Mal do Século

No seu ser padecimento

Expirou em 6 de Julho

Navegou pro firmamento

