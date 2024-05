O percentual de pessoas com 60 anos ou mais que utilizam a Internet subiu de 24,7% em 2016 para 62,1% em 2022, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Por outro lado, de acordo com o estudo, para a maioria das pessoas que ainda não navegam na Internet, não saber utilizar a ferramenta é o principal motivo.

Para levar conhecimento aos que mais precisam, os alunos e professores dos cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, do Centro Universitário UNICEPLAC, desenvolveram o projeto de extensão Informática Essencial. O programa oferece aulas práticas e teóricas gratuitas sobre o uso do computador, desde ferramentas de produção de textos e planilhas, até a utilização de navegadores para acessos às redes sociais. Aulas de Windows, Excel, Internet Explorer, navegação básica e uso de e-mails estão no programa.

“A ideia é que os participantes aprendam, desde ferramentas básicas, até utilizar a internet para operações cada vez mais rotineiras, como pagar contas, navegar nas redes sociais para interagir com familiares, fazer pesquisas e outras demandas do mundo digital, possibilitado ao público-alvo uma relação mais próxima da tecnologia e comunicação”, explica o coordenador do projeto, Valmir de Lima Severiano, professor dos cursos de Sistema de Informação e Administração do Centro Universitário UNICEPLAC.

Nesta edição, o projeto oferece 30 vagas. As aulas serão realizadas em quatro sábados: nos dias 25 de maio; 1º, 8 e 15 de junho de 2024, das 8h às 11h, no Laboratório de Informática nº 11, localizado no Bloco E/F, primeiro andar do Centro Universitário UNICEPLAC. As inscrições são gratuitas. Para participar, envie seu nome e telefone para contato para o e-mail abaixo. Para mais informações, entre em contato pelo mesmo e-mail: [email protected]

Estudante do curso de Engenharia de Software no UNICEPLAC, Lucas Santos de Oliveira participou como monitor da última edição do projeto. “É uma iniciativa que traz resultados incríveis, tanto para nós estudantes, que temos a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula, quanto para a comunidade, que aprende mais sobre este universo digital. É uma troca”, destaca o estudante.

Novidades desta edição

Criado desde 2019, nesta edição, o projeto também receberá inscrições de pessoas a partir de 14 anos. “Percebemos que aprender a utilizar a internet de forma segura e prática é uma necessidade para pessoas acima de 60 anos, mas também para outras idades. Portanto, este ano, o programa irá destinar algumas vagas para pessoas acima de 14 anos e terá turmas mistas. Nosso objetivo é levar o conhecimento do mundo digital para mais pessoas da comunidade do Gama e entorno”, completa o professor Valmir.

Projeto de extensão Informática Essencial

Data: aos sábados: nos dias 25 de maio; 1º, 8 e 15 de junho de 2024

Horário: das 8h às 11h

Local: Laboratório de Informática nº 11, localizado no Bloco E/F, primeiro andar do Centro Universitário UNICEPLAC, no Gama.

Inscrições gratuitas até sexta-feira (17/5).

Mais informações: [email protected]