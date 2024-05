No CEF 02 do Guará e CED 11 de Ceilândia o Projeto Grooveonline Prevenção chega com tudo, impactando todos os presentes

Seguindo firme e forte, este projeto de semeadura, chegou com tudo em mais duas novas escolas. A primeira foi o Centro de Ensino Fundamental 02, localizado no Guará 1.e a segunda foi o Centro Educacional 11 de Ceilândia. Promovendo dias de bênçãos e alegrias, tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente cada um que participou deste momento.

Um grande público

No CEF 02 do Guará entorno de 900 pessoas, entre alunos, professores e servidores participaram das atividades do projeto.

No CED 11 foram entorno de 1500 pessoas que estiveram presentes na quadra da escola nos dois turnos.

Em tempos difíceis, onde a criminalidade, a violência, o vício, parecem estar ganhando proporções. O projeto Grooveonline Prevenção segue, orientando, conscientizando e impactando.

Um projeto participativo

Lucas e a banda Grooveonline estão, sempre, em constante interação com os presentes. Logo no começo das apresentações, Lucas chama alguns alunos para serem os “puxadores de palmas”. Já no decorrer das atividades ele pergunta aos presentes se há pessoas que tenham alguma habilidade artística. E no tocante a isso, o mais interessante que esse Projeto vem mostrando é a quantidade de pessoas com dons musicais. Seja com instrumentos ou com canto.

No CEF 02 o aluno Aladdin subiu no palco para mostrar todo seu talento tocando bateria.No final ele arrancou muitos aplausos da plateia.

No CED 11 o diretor, Sr. Francisco (Kico) mostrou que tem total domínio da bateria. Um professor de geografia e um aluno, também, mostraram suas habilidades com o instrumento. A escola se mostrou ser um celeiro de artistas, principalmente na área musical.

Semeando, orientando e conscientizando

Durante as apresentações a galera esteve sempre muito animada. Os alunos estavam com uma energia muito grande. Nos dois períodos os presentes acompanharam atentamente tudo que acontecia no palco.

Ao final das apresentações, Denilson e Dhemis Messias cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.Denilson Bhastos, ex The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas.

Leia mais: O CEF 03 do Gama e o CEF 113 do Recanto das Emas recebem o Grooveonline Prevenção com muito entusiasmo São os apoios que possibilitam a realização desta obra A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves. O Senador Izalci vem sendo muito bem representado pelo seu assessor Marcos Aurélio. Ele, não só, tem defendido e elogiado a enorme grandeza e o impacto que o Grooveonline Prevenção tem. Bem como tem falado com os alunos sobre importância do ser, de estudar, valorizar o que é correto e batalhar para ter um futuro melhor. Marcos tem destacado, inclusive, os males da timidez na vida das pessoas. Como bem tem dito, por ele, hoje o tímido não tem espaço no mercado. Assim é preciso que desde cedo se crie coragem e busque vencer essa questão. De modo que se cresça e apareça. No CED 11, além da presença do assessor Marcos, teve também a presença dos representantes setoriais. Estiveram presentes o Prof. Nilson, setorial do Senador Izalci em Brazlândia, o Sr. Anderson Carvalho e o Sr. Túlio, ambos setoriais de regiões da Ceilândia. Mais escolas beneficiadas Esta nova etapa que contempla mais 20 escolas públicas no DF, só esta sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele, que já foi patrono de outras edições, volta a empenhar recursos para a continuidade desta Obra. Izalci é um excelente parlamentar e tem representado muito bem o DF no Senado da República. Ele vem trabalhando, à décadas, por pautas ligadas a educação. Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção: YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]