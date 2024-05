O projeto Grooveonline Prevenção chega a Planaltina, impactando mais duas escolas.

Promovendo dias de bênçãos e alegrias, tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, do Bullying, a violência e do vício. Tocando profundamente cada um que participou deste momento.

Um grande público

No CED Dona America, em torno de 1000 pessoas, entre alunos, professores e servidores participaram das atividades do projeto.

No CED Vale foram em torno de 1000 pessoas que estiveram na quadra da escola nos dois turnos.

Em tempos difíceis, onde o País parece estar de ponta – cabeça,.o projeto Grooveonline Prevenção segue, orientando, conscientizando e impactando.

Um projeto participativo

Lucas e a banda Grooveonline estão, sempre, em constante interação com os presentes. Logo no começo das apresentações, Lucas chama alguns alunos para serem os “puxadores de palmas”. Já no decorrer das atividades ele pergunta aos presentes se há pessoas que tenham alguma habilidade artística. E no tocante a isso, o mais interessante que esse Projeto vem mostrando é a quantidade de pessoas com dons musicais. Seja com instrumentos ou com canto.

No CED Dona America, alunos subiram no palco para mostrar todo seu talento artístico.No final eles arrancaram muitos aplausos da plateia.

Semeando, orientando e conscientizando

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões. Ele cantou músicas com temática motivacional.

Durante as apresentações a galera esteve sempre muito animada. Os alunos estavam com uma energia muito grande. Nos dois períodos, os presentes acompanharam atentamente tudo que acontecia no palco.

Ao final das apresentações, Denilson e Dhemis Messias cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.Denilson Bhastos, ex The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline, animou os presentes cantando músicas.

Para as diretoras destas escolas este projeto é muito importante para toda a comunidade à qual estas escolas atendem. A diretora do CED Dona América, M Gorete e a diretora do CED Vale, Profa. Marlene, ficaram muito contentes por suas escolas terem sido, novamente, contempladas com mais estas apresentações.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

O Senador Izalci vem sendo muito importante para que esta obra possa seguir impactando, conscientizando e orientando. Nas escolas de Planaltina o Senador esteve muito bem representado pelos seus assessores setoriais, Shirley, Iara Rodrigues, Rogério Arapongas e Alexandre.

Esta nova etapa, que contempla mais 20 escolas públicas no DF, só está sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele, que já foi patrono de outras edições, volta a empenhar recursos para a continuidade desta Obra. Izalci é um excelente parlamentar e tem representado muito bem o DF no Senado da República. Ele vem trabalhando, há décadas, por pautas ligadas à educação.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: [email protected]