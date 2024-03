Projeto Grooveonline Prevenção chega com tudo no CEF 08 de Taguatinga

Este projeto de semeadura chegou no CEF 08, localizado em Taguatinga Norte. Levando um dia repleto de alegria, muita música, teatro e palestras. Abordando questões importantes como a importância do ser, de estudar, tratando do Bullying, a violência e do vício.

Em tempos onde o anormal se torna o normal e o que é correto passa a ser visto como o errado. Onde a criminalidade, a violência, o vício, parecem ganhar proporções. Numa região tão cosmopolita, cheia de vida e, também, envolta em meio a diversidade de questões presentes na atualidade, como é Taguatinga. O projeto Grooveonline Prevenção chegou com força total, orientando, conscientizando e impactando.

Um público cativante

Em mais um dia incrível, mais de 400 pessoas estiveram presentes na quadra da escola. Os alunos, professores e servidores foram beneficiados e impactados pelo trabalho realizado pelo Projeto Grooveonline Prevenção. Muita alegria, animação e momentos repletos de positividade.Tratando de questões importantes para suas vidas.

Muita música e alegria

Dhenilson Bastos, ex-The Voice Brasil, junto com a banda Grooveonline e o Jhemis Messias, animou os presentes cantando músicas. Ao final das apresentações, nos dois períodos, cantaram a música “Porque Ele Vive.”

Durante a apresentação da tarde a banda contou com uma novidade, a participação especial do saxofonista Gabriel. Ele acompanhou a banda durante a execução das músicas.

Saiba mais: O Projeto Grooveonline Prevenção chega ainda mais forte, em 2024, impactando positivamente o futuro da nação

Impactando e orientando

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, junto com a banda Grooveonline, realizou apresentações musicais e fez uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável. O Youtuber, interage com a plateia, prendendo a atenção de todos.

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhjemis Messias realizou uma palestra motivacional, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. De acreditar nos seus sonhos, ter metas e objetivos na vida. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentou, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Semear é preciso

Diante do que temos vivido e vivenciado é que o Projeto Grooveonline Prevenção faz a diferença. Afinal o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes Então poder plantar a semente do bem e do sucesso em cada um deles é garantir que tenhamos cidadãos mais responsáveis amanhã.

E este projeto acaba por transcender os muros da escola, impactando não só para a vida daquelas pessoas, tanto quanto a sociedade como um todo.

A coordenadora pedagógica, Sra. Lélia Charliane, foi uma das pessoas determinantes para que desse certo receber o Projeto Grooveonline Prevenção no Centro de Ensino Fundamental nº 8. Ela vem solicitando a vinda do projeto já há algum tempo. Agora deu certo. Para ela foi um dia muito positivo e impactante. Para a Sra. Lélia o projeto trouxe muito mais um dia de entretenimento na escola, mas conscientização e orientação.

Para o diretor, Sr. Antônio Carlos da Silva, o projeto foi um grande sucesso. A escola já vinha tentando levar o Projeto Grooveonline Prevenção há algum tempo. E agora deu tudo certo. Sr. Antônio Carlos ficou muito satisfeito em ter recebido a equipe Grooveonline na sua escola.

Saiba mais: Projeto Grooveonline Prevenção está de volta, impactando a vida de crianças, jovens e adolescentes em escolas do DF

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

Todo o trabalho executado ao longo destes dias, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores. Com o apoio de emendas da Deputada. Paula Belmonte, que, mais uma vez, conseguiu a destinação de verba para a realização desta importante obra.

Clodoaldo Rocha, assessor da Deputada Distrital Paula Belmonte, madrinha desta edição, reforçou que a verba destinada para este tipo de atividade é um exemplo do bom emprego dos impostos que são pagos pela sociedade. Rocha reiterou a importância deste tipo de projeto nas escolas do DF. E fundamentou que a Deputada vem trabalhando arduamente para que se tenha os meios necessários para sua execução.

