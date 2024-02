O Projeto Grooveonline Prevenção chega ainda mais forte, em 2024, impactando positivamente o futuro da nação

Vindo ainda com mais força, este projeto de semeadura inicia sua jornada neste ano de 2024. Promovendo dias de bençãos e alegrias para as escolas por onde irá passar. Claro que, tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar. Tratando do Bullying, a violência e do vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participa das apresentações.

Em tempos onde o anormal se torna o normal e o que é correto passa a ser visto como o errado. Onde a criminalidade, a violência, o vício, parecem ganhar proporções. O projeto Grooveonline Prevenção chega com força total, orientando, conscientizando e impactando por onde quer que passe.

Neste mês de março, 10 escolas serão contempladas com apresentações do Projeto Grooveonline Prevenção. Na sexta-feira, 01/03, o projeto inicia sua série de apresentações começando pelo CEF 08, em Taguatinga. O evento acontecerá nos turnos matutino e vespertino.

Confira as datas:

Data Escola 01/03 CEF 08 Taguatinga 05/03 CEF 10 Ceilândia 07/03 CEF 03 Gama 08/03 CEF 113 Recanto das Emas 11/03 Santa Maria 209 13/03 – CEF 213 Santa Maria 19/03 CEF 106 Recanto das Emas 21/03 CEF 201 Santa Maria 22/03 CEF 25 Ceilândia 25/03 CEF 17 M Norte

Muita expectativa para receber o Projeto

Os alunos, professores e servidores seguem na expectativa por dias de muita alegria e animação, repleto de positividade.Tratando de questões importantes para suas vidas.

A expectativa é que, cerca de 5000 alunos, mais professores e servidores, sejam beneficiados com este maravilhoso projeto.

A valorização da vida

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, realizará apresentações musicais e fará uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável. O Youtuber, interage com a plateia, chamando ao palco alunos que queiram participar das atividades..

O Coaching e Palestrante Motivacional, Dhjemis Messias realizará palestras motivacionais, reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. De acreditar nos seus sonhos, ter metas e objetivos na vida. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso, longe de problemas e confusões.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua fará apresentações, dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Semear é preciso

É aí que o Projeto Grooveonline Prevenção faz a diferença. Afinal o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes Então poder plantar a semente do bem e do sucesso em cada um deles é garantir que tenhamos cidadãos mais responsáveis. Que farão desta, uma nação cada vez mais desenvolvida e próspera. E em meio ao caos este projeto é fundamental, não só para a vida destas pessoas, quanto para a sociedade como um todo.

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Dirigida pelo Presidente Geovane Batista dos Santos. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o Sr. Geraldinho Gonçalves.

São os apoios que possibilitam a realização desta obra

Tudo o que será executado ao longo destes dois dias, 07 e 08 de dezembro, as apresentações, palestras e o teatro, só é possível graças aos apoiadores. Com o apoio de emendas da Deputada. Paula Belmonte, que, mais uma vez, conseguiu a destinação de verba para a realização desta importante obra.

Diretores e alunos destas escolas aguardam ansiosamente para receber toda a equipe do Projeto Grooveonline Prevenção.

