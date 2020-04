Coronavírus: começam inscrições de estudantes de saúde no programa “O Brasil Conta Comigo”

O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, abriu as inscrições de alunos da área de saúde de todo o País para o programa O Brasil Conta Comigo. A iniciativa visa auxiliar no combate da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Interessados precisam preencher a “Ficha do Aluno” no endereço eletrônico http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/ .

Feita a candidatura, o aluno será convocado por meio de correspondência eletrônica para, depois, se apresentar no estabelecimento de saúde indicado em até 48 horas. Pelo trabalho feito, os estudantes receberão uma bonificação no valor de um salário mínimo para estágio supervisionado de 40 horas, e meio salário mínimo para estágio de 20 horas. Também será concedido certificado sobre a atuação.

Estudante de Farmácia da UniFTC , Pedro Monteiro, acredita que essa oportunidade é válida. “Ter essa experiência de campo e ajudar quem está precisando é uma oportunidade boa porque, além de nos trazer experiência, nos mostra pra quê, realmente, serve a área de saúde”, opina.

De acordo com o edital do programa O Brasil Conta Comigo, os estudantes que participarem poderão trabalhar em unidades de Atenção Primária à Saúde, unidades de Pronto Atendimento, estabelecimentos da rede hospitalar e estabelecimentos de saúde voltados ao atendimento dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, das comunidades remanescentes de quilombos e das comunidades ribeirinhas.

Segundo o Ministério da Saúde, podem participar do programa “O Brasil Conta Comigo” os alunos matriculados em instituições de ensino superior, públicas e privadas, que integram o sistema federal de ensino, cursando o 5° e 6° ano de Medicina , além de alunos do último ano dos cursos de graduação em Enfermagem , Fisioterapia e Farmácia .

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail sgtes@unasus.gov.br e pelo telefone do Disque Saúde 136.

*Com informações do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde

Fonte: Agência Educa Mais Brasil